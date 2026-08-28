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Las dos ocasiones en las que el rey Harald V de Noruega estuvo en Castelló. Esta fue su relación con la capital de la Plana

El monarca ha fallecido este viernes

El rey Harald V de Noruega --en el centro de la imagen-- en 2003 con motivo de su participación en la regata Costa Azahar.

El rey Harald V de Noruega --en el centro de la imagen-- en 2003 con motivo de su participación en la regata Costa Azahar. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos y que ha fallecido este viernes a las 89 años, estuvo en Castelló en dos ocasiones con motivo de su participación en dos competiciones de vela, deporte que adoraba y que practicó desde pequeño hasta que a finales de 2022 anunció su retirada tras un ingreso hospitalario.

El rey de los noruegos visitó la capital de la Plana en 2003 y en 2006. En esa primera ocasión, el monarca llegó a finales de junio para participar en la denominada, por aquel entonces, VII Regata Castellón-Costa Azahar PortCastelló que se celebró en el Real Club Naútico y que ha contado también con la presencia de la Familia Real española en varias ocasiones. De hecho, el ahora rey emérito Juan Carlos también navegó en aguas castellonenses al igual que el actual monarca Felipe VI y la infanta Cristina. No obstante, ese año, en 2003, Harald de Noruega no pudo estar acompañado por el rey español porque en esa ocasión el barco de Juan Carlos I se encontraba en los astilleros debido a una remodelación.

El rey Harald de Noruega, con una gorra roja, el 30 de junio de 2003, junto al entonces presidente del Real Club Náutico de Castellón, Luis Larrea.

El rey Harald de Noruega, con una gorra roja, el 30 de junio de 2003, junto al entonces presidente del Real Club Náutico de Castellón, Luis Larrea. / Mediterráneo

El rey noruego navegó con el Fram XV y estuvo entre los grandes, quedando encantado con la costa castellonnses e incluso se interesó por las competiciones de carácter social que organizaba de forma puntual el Real Club Náutico en cuyo libro de visitas firmó.

Una imagen del barco del rey noruego, el 'Fram XV', en Castelló en 2003.

Una imagen del barco del rey noruego, el 'Fram XV', en la regata de Castelló en 2003. / Mediterráneo

Ese mismo año, Harald de Noruega también tuvo la oportunidad de presenciar el bou embolat en el Grau de Castelló ya que la Regata coincidió con la celebración de las fiestas de Sant Pere e invitado por la Penya 29, que le invitó a presenciar el acto desde su cadafal. El rey noruego acudió junto a sus guardaspaldas.

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Al cabo de tres año, en 2006, volvió a Castelló para participar, también en el Fram XV, en el Trofeo Ciudad de Castellón que se celebró del 13 al 17 de junio, una prueba que formaba parte del circuito mundial Breitling MedCup para la clase TP52 y organizada con el apoyo del real Club Naútico de Castellón y el Ayuntamiento de la ciudad. El noruego finalizó en la decimotercera posición de la manga disputada en la costa castellonense.

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