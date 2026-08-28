Optimismo ante el interés por Castelló de grandes empresarios chinos de la logística

El interés de una delegación institucional y empresarial de la ciudad china de Yiwu (alberga el centro más grande a nivel mundial de distribución de productos básicos pequeños chinos) por visitar Castelló a finales de septiembre con el fin de entablar relaciones e intercambios económicos debido a la situación estratégica del puerto --según adelantó Mediterráneo-- ha sido acogido con optimismo y satisfacción tanto por parte del Ayuntamiento de la capital, como por la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio.

«Ponemos la alfombra roja para todos los inversores que quieran venir a Castellón a crear empleo y a crear oportunidades para nuestros vecinos», afirmó el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo. «Ante cualquier inversión, y a la espera de futuras reuniones que se pueda hacer en Castellón, estamos abiertos a intentar encontrar vías para que se puedan ser realidad», destacó el edil.

«Ponemos alfombra roja a todos los inversores que quieran venir a Castellón a crear empleo» Sergio Toledo — Concejal de Urbanismo

En términos similares se pronunció el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, al señalar la «vocación clara del puerto de ser la gran plataforma logística a través de la cual se centralice todo el transporte de mercancías de esa ciudad con Castellón y la provincia». Para Ibáñez, «la proximidad estratégica y la simbiosis que mantenemos con el desarrollo de Logistics representan una ventaja competitiva determinante, por lo que estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de colaboración y enseñar o las sólidas fortalezas de nuestro puerto a la hora de canalizar y optimizar la distribución de toda esa logística».

«El puerto tiene una vocación clara de ser una plataforma logística con ventaja competitiva» Rubén Ibáñez — Presidente de la Autoridad Portuaria

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón, valoró de forma positiva el interés de la delegación de Yiwu ya que se trata de una primera toma de contacto que puede «resultar interesante para explorar futuras vías de colaboración». «Castellón cuenta con importantes fortalezas desde el punto de vista logístico, industrial y exportador, y desde la Cámara estaremos a disposición de las empresas y de las instituciones para facilitar el diálogo y contribuir a que se pueda generar actividad económica e inversión», concluyó.