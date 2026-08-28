El Puerto de Castelló y UJI investigarán la biodegradación de materiales plásticos en entornos marinos

La Autoridad Portuaria de Castelló y la Cátedra UBE de Plásticos Sostenibles de la Universitat Jaume I han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo y validación de proyectos de I+D relacionados con el comportamiento y la biodegradación de materiales plásticos en entornos abiertos.

El acuerdo contempla el desarrollo de una investigación basada en la instalación controlada de dispositivos portamuestras en diferentes emplazamientos del puerto de Castelló. El objetivo es evaluar la evolución de los materiales en condiciones reales de exposición marina, atmosférica y solar.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez ha destacado la apuesta por la sostenibilidad “dado que el medio natural es donde desarrolamos nuestro trabajo y tenemos la obligación de preservarlo”.

Esta colaboración permitirá trasladar los ensayos realizados en laboratorio a un entorno operativo real y obtener información experimental sobre la influencia de factores como la inmersión, la humedad, la temperatura, la radiación solar y la interfase entre el medio marino y la atmósfera.

Asimismo, el acuerdo refuerza la colaboración entre PortCastelló y la Universitat Jaume I en materia de investigación aplicada y consolida al puerto de Castelló como un entorno real de experimentación y sandbox portuario para el desarrollo, ensayo y validación de soluciones innovadoras en condiciones representativas de operación y exposición marino-portuaria.

Descripción de la actuación

En el marco del proyecto, la Cátedra UBE de Plásticos Sostenibles se encargará de la fabricación y preparación de los dispositivos portamuestras y de las muestras de materiales plásticos objeto de estudio. Estos elementos tendrán dimensiones reducidas, peso ligero y sistemas de fijación adaptados a las condiciones de las zonas marinas seleccionadas.

Durante el periodo de ensayo se realizará una monitorización periódica mediante inspecciones visuales, mediciones in situ y recogidas programadas de muestras. Estos trabajos permitirán analizar el grado de biodegradación y las alteraciones experimentadas por las propiedades físico-químicas, superficiales y estructurales de los materiales.

Los resultados obtenidos en campo se compararán con los valores de referencia determinados en laboratorio, diferenciando entre las distintas condiciones de exposición: inmersión continuada, interfase mar-atmósfera y radiación solar.

Los resultados podrán difundirse en el marco del proyecto de investigación y, en su caso, mediante publicaciones científicas, respetando las condiciones establecidas en materia de confidencialidad y propiedad intelectual.