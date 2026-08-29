Castelló se suma al ‘boom’ de los macro buffets asiáticos con una nueva apertura. Esta es su ubicación y todos los detalles

Castelló se suma al boom de los macro buffets asiáticos con una nueva apertura prevista en la capital de la Plana para el próximo año y que complementará la oferta actual de este tipo de restaurantes en la ciudad. Así, y tras la inauguración de varios locales de estas características junto a Salera, en Estepark o uno futuro en la plaza Tetuán en el local del antiguo restaurante Navarro, un grupo de empresarios chinos formado por una veintena de socios de Castelló, València, Barcelona y Madrid ha alquilado la nave de Gaya ubicada en la antigua N-340 (enfrente de Leroy Merlin) para abrir un gran buffet asiático.

Se trata de una oferta, muy asentada en grandes ciudades, y que ofrece incluso, además de la tradicional comida china, la posibilidad de cocinar a la brasa los alimentos en la propia mesa, según confirmaron ayer fuentes cercanas al grupo inversor al periódico Mediterráneo. Sería similar a otro establecimiento de este tipo que se encuentra a la entrada de Almassora aunque el de la localidad vecina a Castelló es más pequeño y de diferente propiedad.

Imagen del edificio donde abrirá el gran buffet. / ERIK PRADAS

Los trabajos para abrir este nuevo espacio ya han comenzado en la nave de tres plantas, de 1.500 metros cuadrados cada una. No obstante, el restaurante solamente ocupará 1.200 metros cuadrados de la planta baja a la espera de que el grupo inversor decida si se amplía o esos espacios se destinan a otro tipo de servicio en un futuro.

Esta inversión se suma también a la apertura, hace unos meses y por parte de empresarios chinos, de una nave con juegos interactivos para niños y adolescentes en una zona contigua a las instalaciones que ocuparon los conocidos Almacenes Monfort en la avenida de Valencia.

El interés de inversores chinos, pese a no ser nuevo en Castelló, se va consolidando a través de la Asociación Qingtian asentada en la Comunidad Valenciana y con sede en la capital de la Plana, ya que la mayoría de residentes chinos en Castelló proceden de esta importante localidad china.

Los trabajos de remodelación ya han comenzado. / ERIK PRADAS

Ejemplo de esta atención especial por parte de la patronal china es también el anuncio, adelantado por Mediterráneo esta misma semana, de la visita de una delegación formada por autoridades y empresarios de la ciudad china de Yiwu organizada por la concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad del Ayuntamiento de Castelló prevista para la segunda quincena de septiembre y con el objetivo de estrechar lazos de colaboración en el sector logístico, energías renovables, cultura, juventud y en la economía castellonense. Hay que recordar que Yiwu alberga el centro más grande a nivel mundial de distribución de productos básicos pequeños chinos.