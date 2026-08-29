El Censal Parc de Castelló ya es un ‘gancho’ para la venta de pisos y encarecerá precios

El sector de la construcción ya utiliza el futuro Censal Parc como reclamo para la venta de pisos, según ha podido comprobar este diario en una de las promociones junto al terreno donde en septiembre comenzará a construirse la primera fase de la zona verde más grande de Castelló. Un gancho que asocia a este proyecto una mayor calidad de vida en una zona donde los agentes de la propiedad inmobiliaria estiman que subirá la demanda y se incrementarán los precios de las viviendas en las inmediaciones del recinto verde.

En ese sentido se pronunció ayer el presidente de este Colegio Profesional, Francisco Nomdedéu, quien afirmó que cuando las gente vea el comienzo de las obras «aumentará el interés por adquirir un piso en esta zona, por lo que se prevé que aumenten los precios pese a que estos deberán ajustarse el mercado actual».

También el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, se manifestó sobre el futuro Censal Parc, un recinto que «mejorará la zona y con su ejecución se cumple con una promesa de hace más de 20 años, que ya fue utilizado como argumento de venta en su momento».

Ahora, y transcurrido este amplio periodo de tiempo, «lo haremos realidad y se complementará con el desarrollo de Censal III» en los terrenos junto a la Comisaría de la Policía Nacional y la ronda Este en dirección a Almassora que acogerán 2.000 viviendas de nuevas promociones y cuyas obras empezarán durante la próxima legislatura. El Censal Parc será un argumento para quien quiera comprar un piso en esta zona de Castelló «porque tendrá al lado el parque más grande de la capital de la Plana, un proyecto de ciudad y que incluso puede ser un atractivo turístico para el resto de la provincia», concluyó Toledo.

La primera fase de la construcción de este bosque urbano incluirá el desarrollo de algo más de 38.000 metros cuadrados junto a la calle Fernando el Católico en un plazo de diez meses.