Garcia (Compromís): “PP i Vox accentuaran les seues disputes perquè necessiten diferenciar-se electoralment sense voler renunciar als càrrecs que comparteixen”

El Grupo Municipal de Compromís ha advertido de que la llegada del último curso político antes de las elecciones municipales acentuará las divisiones entre PP y Vox dentro del gobierno de Begoña Carrasco, después de una legislatura marcada por las discrepancias públicas, los votos en sentido contrario en el Pleno e, incluso, las diferencias en la propia Junta de Gobierno. Para la coalición valencianista, Castelló tiene “un gobierno que no se aclara” y que afrontará los próximos meses más pendiente de marcar perfil electoral entre los dos socios que de gestionar la ciudad.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que “el primer acuerdo al que llegaron el Partido Popular y Vox fue el de lo que cobrarían sus concejales, con sueldos de más de 5.000 euros mensuales”. “Ese es el pacto que sí han respetado durante toda la legislatura. En cambio, ya hemos visto a Vox votando contra el PP en la Junta de Gobierno y en el Pleno, mociones del PP rechazadas por Vox y propuestas de Vox que el PP ha votado en contra. Ahora que entran en año electoral, estas diferencias todavía irán a más”, ha afirmado.

Compromís ha recordado que las discrepancias han afectado a cuestiones importantes para la ciudad y han obligado en diferentes ocasiones al gobierno a depender de los votos de la oposición. Garcia ha señalado que iniciativas como el proyecto de Xarxa Natura o el Plan de Igualdad de Oportunidades pudieron salir adelante gracias al apoyo de la izquierda ante la falta de unidad de PP y Vox. Una situación que también se ha reproducido con la declaración con motivo del Orgullo LGTBI, las políticas de vivienda o las ayudas al alquiler. “No hablamos solo de gestos o declaraciones ideológicas. Sus peleas acaban afectando a decisiones concretas y políticas que necesita Castelló”, ha advertido.

Garcia también ha recordado el enfrentamiento en torno a la denominada “prioridad nacional”, una propuesta de Vox que el PP rechazó pese a gobernar conjuntamente. “Vox amenaza, el PP intenta desmarcarse cuando le conviene y después continúan sentados juntos en el gobierno. Lo mismo ocurre con la cooperación, con Palestina, con las políticas LGTBI, con la igualdad, con la vivienda o con el cambio climático. Dicen una cosa ante la ciudadanía y después las votaciones demuestran otra”, ha señalado.

Para Compromís, esta situación se intensificará durante los próximos meses porque los dos partidos necesitan diferenciarse electoralmente sin querer renunciar a los cargos que comparten. “El gobierno de Castelló se ha convertido en un matrimonio de conveniencia que se pasa la legislatura discutiendo y que ahora estará todavía más pendiente de las elecciones. PP y Vox intentarán marcar distancias, se votarán en contra y protagonizarán nuevas polémicas, pero continuarán gobernando juntos porque ninguno de los dos quiere abandonar los sueldos y los cargos que pactaron el primer día”, ha afirmado Garcia.

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“El problema no es que dos partidos tengan diferencias, sino que Castelló pague las consecuencias de un gobierno dividido que pone sus intereses electorales por delante de la gestión”, ha concluido Garcia. “Después de tres años hemos comprobado que pueden discrepar en igualdad, vivienda, cambio climático, cooperación o derechos LGTBI, pero hay una cosa en la que nunca discrepan: mantener el gobierno y los sueldos que acordaron desde el primer día. Y ahora que llegan las elecciones veremos todavía más claramente hasta qué punto lo que los une no es un proyecto compartido para Castelló”.