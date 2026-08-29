Los patinetes concentran el 47,2 % del interés y las dudas en la campaña 'Castelló se mueve mejor'

La memoria final de la campaña "Castelló se mueve mejor", impulsada por el Ayuntamiento de Castellón a través de la Concejalía de Movilidad, constata que los patinetes eléctricos han sido el principal tema de interés y dudas entre las personas participantes. De las 89 respuestas recogidas, 42 señalaron los vehículos de movilidad personal como uno de los asuntos que mayor interés o dudas generaba, lo que representa el 47,2 % del total. Entre las principales cuestiones planteadas figuran el seguro obligatorio, la homologación, el registro de los vehículos y las normas de circulación.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha hecho balance de una campaña desarrollada entre el 25 de mayo y el 5 de junio mediante acciones informativas en diferentes zonas de la ciudad, la Universitat Jaume I y nueve institutos de Castellón, con especial atención a la población joven usuaria o futura usuaria de patinetes eléctricos.

Romero ha destacado que "la campaña nos ha permitido comprobar que existe un gran interés por conocer la nueva normativa de los patinetes, pero también que todavía hay dudas entre los usuarios. Por eso es importante seguir informando y concienciando, especialmente entre los más jóvenes, para que conozcan sus obligaciones y hagan un uso seguro y responsable de estos vehículos".

"Nuestro objetivo es que los usuarios conozcan las normas y entiendan que su finalidad es mejorar la seguridad vial y garantizar una convivencia adecuada entre peatones, bicicletas, patinetes y el resto de usuarios de la vía", ha señalado el concejal.

Las actuaciones desarrolladas en los centros educativos permitieron aclarar dudas sobre las nuevas obligaciones incorporadas a la Ordenanza de Movilidad. El informe refleja, además, un conocimiento desigual entre los jóvenes sobre aspectos como la contratación del seguro, los procesos de homologación y registro y las normas de circulación aplicables a los VMP, al tiempo que destaca la buena receptividad mostrada por alumnado y profesorado.

Conclusiones de la memoria

Entre las principales conclusiones, la memoria destaca la necesidad de continuar desarrollando acciones de información y sensibilización de proximidad, especialmente dirigidas a la población joven, para fomentar un uso seguro y responsable de los vehículos de movilidad personal.

El balance también pone de manifiesto el interés mostrado por jóvenes que todavía no utilizan patinete, pero que se plantean hacerlo en el futuro, lo que permite trasladar hábitos de movilidad segura y responsable antes de que comiencen a utilizar estos vehículos de forma habitual.

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Romero ha concluido que "estos resultados nos indican que debemos seguir apostando por la información y la educación vial. Queremos que los jóvenes conozcan la normativa antes incluso de empezar a utilizar un patinete y avanzar así hacia una movilidad cada vez más segura, responsable y respetuosa con todos".