Seguridad ciudadana
Sigue la lacra: la Policía Local y los vecinos evitan otra okupación de una vivienda en esta céntrica calle de Castelló
Los agentes precintan la puerta del inmueble y colocan el aviso de 'Prohibido el paso'
La rápida intervención de la Policía Local de Castelló ante el valioso aviso y alerta del vecindario ha evitado otra okupación ilegal en la ciudad. Una llamada de un ciudadano permitió actuar a los agentes en la noche de este viernes ante un nuevo intento de entrada en una vivienda situada en la céntrica calle Pintor Castell (ubicada detrás del instituto Francisco Ribalta) y esta no llegó a consumarse. Así, en la mañana de este sábado, la Policía Local ha completado la actuación con el precintado de la puerta y la colocación del correspondiente aviso de Prohibido el acceso, lo que supone la sexta vez que los agentes evitan una okupación desde el mes de junio, según fuentes municipales.
Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital de la Plana, Antonio Ortolá, "los vecinos están hartos de que haya una okupación tras otra y de tener que convivir con esta preocupación, por lo que desde el consistorio vamos a seguir actuando con todos los medios a nuestro alcance para prevenirlas y proteger a los vecinos y a los propietarios". Para Ortolá, "es tremendamente injusto que, mientras trabajamos para evitar estas situaciones, el Gobierno de Sánchez mantenga unas leyes absolutamente nefastas que dificultan una respuesta contundente frente a la ocupación ilegal pero nosotros vamos a seguir comprometidos para que en Castellón los vecinos puedan vivir tranquilos y los dueños de las viviendas y pisos puedan sentirse protegidos".
Este verano está siendo especialmente preocupante en Castelló en lo que se refiere a las okupaciones pese a que, finalmente, la Policía Local ha logrado que los inquilinos ilegales hayan salido de los pisos y viviendas como es el caso de la Marjaleria y de una zona junto al centro comercial Salera, el más reciente, de los que se ha hecho eco el periódico Mediterráneo.
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