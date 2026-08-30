Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo buffet asiáticoResort de lujoParque acuático la VallMatrimonio muerto CulleraAlta Distinción RipollésJubilados 100% de su pensión
instagramlinkedin

Servicios

La demanda de seguros para mascotas aumenta hasta un 50% en un año en Castelló: motivos, coberturas y precios

Se acogen principalmente los propietarios de perros aunque también de gatos

Cirugía a un perro por parte de unos veterinario, un servicio que se puede incluir en los seguros sanitarios para estos animales.

Cirugía a un perro por parte de unos veterinario, un servicio que se puede incluir en los seguros sanitarios para estos animales. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los elevados gastos que pueden llegar a ocasionar las visitas al veterinario y las pruebas diagnósticas o los ingresos en hospitales para mascotas unido a las complicaciones que llegan a tener determinadas razas como, por ejemplo, enfermedades congénitas, y el miedo a la incertidumbre han incrementado la demanda de los seguros sanitarios para mascotas hasta un 50% en el último año en la ciudad de Castelló.

Un tipo de contrato médico que adquieren principalmente los propietarios de perros aunque también algunos de gatos en menor medida y que, según las fuentes consultadas por este periódico, oscilan entre los 280 euros y alrededor de los 1.000 anualmente, dependiendo de la cobertura que se adquiera y que puede contemplar gastos por enfermedad o accidentes como cirugías, pruebas diagnósticas, ingresos, medicación o servicios de urgencia.

Javier Sánchez, gerente de Oficina Mapfre en Castelló, destaca que también existe un tipo de seguro que solamente cubre accidentes del animal hasta un tope de suma asegurada, normalmente unos 2.000 euros o coberturas adicionales para la estancia del animal en una residencia por salud del dueño en un momento dado que incluyen también los costes de sacrificio y retirada del cadáver de la mascota si se diera el caso.

Clínicas concertadas

Además, y tal y como sucede con los seguros sanitarios para personas, existe la posibilidad de llevar a la mascota a las clínicas concertadas con las aseguradoras y si tienes la posibilidad de acudir a cualquier centro sanitario a la que pagas el servicio y luego el seguro devuelve un porcentaje de la factura.

En el mismo sentido se pronunció Ferran Llisterri, CEO de Milo, empresa aseguradora especializada para mascotas. «El incremento de este tipo de seguros ha sido notable, ya que, si bien hace tres o cuatro años, solo estaban asegurados el 3% de los perros y gatos, ahora ese porcentaje está en el 10%», destacó a este periódico. Llisterri explicó que cuanto más mayor es el perro más incrementa el seguro, al igual que sucede con las personas.

Más tranquilidad

«Un seguro para tus mascotas te permite estar más tranquilo sin tener un gran gasto cuando el perro necesita una atención médica porque cuando queremos a nuestras mascotas, también queremos darle lo mejor para ellas», recordó Ferran Llisterri.

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, y debido al cambio de ley que se experimentó sobre los perros de razas potencialmente peligrosos, Javier Sánchez, gerente de oficina Mapfre en la capital, explicó a este periódico que sí que se ha producido una mayor demanda de seguros de responsabilidad civil para este tipo de mascotas, ya que es obligado tenerlo para estos perros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
  2. El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
  3. Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
  4. Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
  5. Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
  6. Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
  7. Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
  8. Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General

La demanda de seguros para mascotas aumenta hasta un 50% en un año en Castelló: motivos, coberturas y precios

La demanda de seguros para mascotas aumenta hasta un 50% en un año en Castelló: motivos, coberturas y precios

‘Nuevo hogar’ de la comunidad china en Castelló

‘Nuevo hogar’ de la comunidad china en Castelló

La Policía Local y los vecinos evitan la okupación de una vivienda en la calle Pintor Castell de Castelló

La Policía Local y los vecinos evitan la okupación de una vivienda en la calle Pintor Castell de Castelló

Garcia (Compromís): “PP y Vox acentuarán sus disputas porque necesitan diferenciarse electoralmente sin querer renunciar a los cargos que comparten”

Garcia (Compromís): “PP y Vox acentuarán sus disputas porque necesitan diferenciarse electoralmente sin querer renunciar a los cargos que comparten”

Los patinetes concentran el 47,2 % del interés y las dudas en la campaña 'Castelló se mueve mejor'

Los patinetes concentran el 47,2 % del interés y las dudas en la campaña 'Castelló se mueve mejor'

El Censal Parc de Castelló ya es un ‘gancho’ para la venta de pisos y encarecerá precios

El Censal Parc de Castelló ya es un ‘gancho’ para la venta de pisos y encarecerá precios

Castelló se suma al ‘boom’ de los macro buffets asiáticos con una nueva apertura. Esta es su ubicación y todos los detalles

Castelló se suma al ‘boom’ de los macro buffets asiáticos con una nueva apertura. Esta es su ubicación y todos los detalles

Castelló mejorará esta calle. Así lo harán

Castelló mejorará esta calle. Así lo harán
Tracking Pixel Contents