La demanda de seguros para mascotas aumenta hasta un 50% en un año en Castelló: motivos, coberturas y precios

Los elevados gastos que pueden llegar a ocasionar las visitas al veterinario y las pruebas diagnósticas o los ingresos en hospitales para mascotas unido a las complicaciones que llegan a tener determinadas razas como, por ejemplo, enfermedades congénitas, y el miedo a la incertidumbre han incrementado la demanda de los seguros sanitarios para mascotas hasta un 50% en el último año en la ciudad de Castelló.

Un tipo de contrato médico que adquieren principalmente los propietarios de perros aunque también algunos de gatos en menor medida y que, según las fuentes consultadas por este periódico, oscilan entre los 280 euros y alrededor de los 1.000 anualmente, dependiendo de la cobertura que se adquiera y que puede contemplar gastos por enfermedad o accidentes como cirugías, pruebas diagnósticas, ingresos, medicación o servicios de urgencia.

Javier Sánchez, gerente de Oficina Mapfre en Castelló, destaca que también existe un tipo de seguro que solamente cubre accidentes del animal hasta un tope de suma asegurada, normalmente unos 2.000 euros o coberturas adicionales para la estancia del animal en una residencia por salud del dueño en un momento dado que incluyen también los costes de sacrificio y retirada del cadáver de la mascota si se diera el caso.

Clínicas concertadas

Además, y tal y como sucede con los seguros sanitarios para personas, existe la posibilidad de llevar a la mascota a las clínicas concertadas con las aseguradoras y si tienes la posibilidad de acudir a cualquier centro sanitario a la que pagas el servicio y luego el seguro devuelve un porcentaje de la factura.

En el mismo sentido se pronunció Ferran Llisterri, CEO de Milo, empresa aseguradora especializada para mascotas. «El incremento de este tipo de seguros ha sido notable, ya que, si bien hace tres o cuatro años, solo estaban asegurados el 3% de los perros y gatos, ahora ese porcentaje está en el 10%», destacó a este periódico. Llisterri explicó que cuanto más mayor es el perro más incrementa el seguro, al igual que sucede con las personas.

Más tranquilidad

«Un seguro para tus mascotas te permite estar más tranquilo sin tener un gran gasto cuando el perro necesita una atención médica porque cuando queremos a nuestras mascotas, también queremos darle lo mejor para ellas», recordó Ferran Llisterri.

Por otra parte, y debido al cambio de ley que se experimentó sobre los perros de razas potencialmente peligrosos, Javier Sánchez, gerente de oficina Mapfre en la capital, explicó a este periódico que sí que se ha producido una mayor demanda de seguros de responsabilidad civil para este tipo de mascotas, ya que es obligado tenerlo para estos perros.