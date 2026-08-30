El centro cultural La Marina del Grau ha acogido en la tarde de este domingo el emotivo nombramiento oficial de las reinas y el presidente infantil de las fiestas de Sant Pere 2027, María Gómez Vicetne, Martina Boix Martí y Yahir Fernández de Marcos Llorens, quienes han estado acompañados por la nueva presidenta de la Comisión, Lidia Gómez Vicente, así como por los miembros de las respectivas cortes, quienes también han sido protagonistas del acto. Un evento que ha sido presentado por María Guzmán, reina de las fiestas del Grau 2025 y dama de la Ciudad 2026 y por Nieves Fernández de Marcos, hermana del presidente infantil 2027, y al que han asistido autoridades y representantes de los colectivos festeros y culturales del distrito marítimo.

María, Martina y Yahir ya 'reinan' en el Grau de Castelló / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El nombramiento ha comenzado con la presencia de las reinas y el presidente infantil 2026 que han sido homenajeados con un vídeo con los mejores momentos de las fiestas y un gran aplauso. Después, tanto la presidenta como el representante de los más pequeños, han entregado los diplomas acreditativos a los miembros de las dos cortes de honor 2027 que han ido subiendo al escenario, primero los mayores (Lucía Benítez García, David de la Muñoza Buj, María Ballester Guerrero, Pablo Triguero Bacas, Victoria Rodríguez Martínez, Alejandro Benítez García, Claudia Sáez Mila y Salvador Ramírez Peraire), y luego las dos damas infantiles (Edurne Cataleya Ivascu Rendo y Triana Fernández de Marcos Llorens).

El momento más esperado ha llegado antes de las 19.00 horas, con la presencia de la reina infantil, Martina Boix, quien ha subido al escenario junto a Yahir Fernández de Marcos Llorens, y de la reina María Gómez Vicente acompañada de la presidenta de la Comisión, Lidia Gómez Vicente. La secretaria Lledó Querol ha leído el acta de nombramiento y el concejal de Barrios, Paco Cabañero, les ha entregado los pergaminos acreditativos y la presidenta, la insignia, que ella también ha recibido de manos del edil.

Tras los discursos de las reinas y el presidente infantil, los tres han realizado el tradicional grito de Visca Sant Pere por primera vez, un momento muy significativo que siempre recordarán. Seguidamente, ha comenzado la recta final de acto con la bajada del escenario de los miembros de las cortes de honor, los representantes de 2026 y cerraron la comitiva las reinas de 2027, el presidente Fernández de Marcos (han recibido unas palabras de cariño) y la presidenta Gómez.