Reportaje
‘Nuevo hogar’ de la comunidad china en Castelló
La Asociación Qingtian y la entidad Comunidad Religiosa Templo Budista de Castelló comparten local en la calle Escalante a partir de septiembre
La comunidad china de Castelló, representada por la Asociación Qingtian, estrenará un nuevo hogar en la calle Escalante número 11 de la capital de la Plana con la inauguración de su sede que compartirá, a partir de septiembre, con la Asociación Comunidad Religiosa Templo Budista (hay que recordar que los ciudadanos chinos profesan esta religión). Los responsables de la entidad están ultimando los trabajos de reforma de la planta baja que se convertirá en un centro cultural y social para los vecinos de nacionalidad china pero también para el resto de castellonenses que se quieran acercar a conocer esta cultura y costumbres.
Según ha podido saber el periódico, en estas instalaciones, la Asociación Qingtian realizará clases de chino, cultura, artes marciales y deportes, así como ofertará información sobre gastronomía y otras cuestiones relacionadas con esta cultura.
El Centro Cultural y Social Castellón China nace con el objetivo de acercar la idiosincrasia de la comunidad china a los castellonenses debido a la gran cantidad de ciudadanos chinos, que proceden principalmente de la localidad de Qingtian, que residen en la capital de la Plana. La implantación de esta comunidad en Castelló es cada vez más visible ya que a la gerencia de restaurantes y bazares se suma ahora esta sede, así como el interés de empresarios de esta nacionalidad que han mostrado su interés por la localidad. De hecho, una delegación de Yiwu, la ciudad china que alberga el centro de distribución de pequeños productos más grande del mundo, visitará Castelló en menos de un mes.
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