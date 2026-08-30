El programa de salud psicológica llega a 5.000 estudiantes de Castelló

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Castelló ha cerrado el primer semestre de 2026 con un balance positivo de una programación continuada que ha combinado actividades educativas, culturales, deportivas, musicales, formativas y de ocio alternativo, manteniendo activos sus principales servicios y programas dirigidos a adolescentes y jóvenes de la ciudad.

La concejala de Juventud, Ester Giner, ha destacado que "queremos seguir ofreciendo a los jóvenes espacios, actividades y recursos que respondan a sus intereses y necesidades, fomentando su participación y ofreciéndoles alternativas para formarse, disfrutar de su tiempo libre y desarrollar sus inquietudes".

Entre los principales datos del semestre destaca el programa Jóvenes y Salud Psicológica, que ha llegado a más de 5.000 estudiantes con cerca de 200 horas de intervención en centros educativos de Secundaria, así como la Feria de Orientación, que reunió a 2.257 alumnos.

Uno de los hitos ha sido también URBANS Castelló, con unas 2.800 personas asistentes y 163 participantes en las competiciones de skate, BMX y danza urbana. Por su parte, el programa de ocio #RutaDieciséis30 ha contado con 595 jóvenes en actividades deportivas, culturales y creativas.

Espacios y apoyo a la participación juvenil

El Espai Jove del Grau desarrolló 135 jornadas de actividad y registró cerca de 2.000 asistencias durante el primer semestre, mientras que los locales Tetuán XIV Music Boxes han superado las 700 cesiones de uso y alrededor de un millar de usuarios.

La Concejalía ha destinado además 15.000 euros en subvenciones a entidades juveniles y ha renovado el convenio con el Consell de la Joventut, dotado con 30.000 euros.

De cara al segundo semestre, Juventud continuará ampliando su programación con proyectos que se consolidan como Castelló CompArte MicroAbierto, Survival Zombie, el pasaje del terror para Halloween y nuevas propuestas como Castellón Beach Festival, la intervención artística Mural Jove y Atmanity Flow Castelló nuevas convocatorias de talleres mediante la Llamada a Proyectos.