Ayuntamiento
Castelló celebrará su 775 aniversario con más de 50 actos y acogerá el 'Privilegi' original durante dos meses. Aquí tienes toda la programación al detalle
Habrá visitas guiadas, exposiciones, actividades infantiles y conciertos, entre otros evento, del 4 al 13 de septiembre
Castelló se prepara para vivir la celebración del 775 aniversario de la ciudad con más de 50 actos culturales, festivos y turísticos que se desarrollarán del 4 al 13 de septiembre pese a que la efeméride tendrá lugar a lo largo de todo un año, según ha afirmado este lunes las concejalas Noelia Selma (Fiestas), Arantxa Miralles (Turismo) y María España (Turismo) en la presentación de la programación prevista por el Ayuntamiento de Castelló.
El evento más importante es la exposición del documento original del Privilegi del Trasllat que se inaugurará el 8 de septiembre a las 12.00 horas en el edificio del Menador y que contará con visitas guiadas en castellano y en valenciano hasta el 8 de noviembre (los interesados deberán apuntarse en info@mucc.es). Con estos actos, "desde el equipo de gobierno ponemos en valor nuestras raíces y todos los públicos podrán disfrutar de este programa", ha afirmado Selma, quien ha explicado que este contemplará actividades sobre historia, patimonio, cultura y tradiciones a través de visitas, actos infantiles, la música o la pirotecnia (disparará Pirotecnia del Mediterráneo que no pudo hacerlo en las fiestas de la Magdalena por motivos meteorológicos) y ha agradecido a los colectivos festeros de la Gestora de Gaiatas, la Colla del Rei Barbut, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y l'Associació de Cavallers Templers su colaboración.
Por su parte, la concejala de Turismo también ha destacado que con esta conmemoración se ponen en valor "nuestras raíces" y ha destacado als visitas guiadas sobre el nacimiento de la ciudad que tendrán lugar en la primera quincena de septiembre.
María España, edila de Cultura, ha puesto especial relevancia en la exposicion del documento original del Trasllat, comisionada por Carles Senso, que vuelve a la ciudad 25 años después de su última presencia "y que marcó el inicio de nuestra historia". En la actualidad, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid. Un videomapping por el 775 aniversario de la fundación de Castelló y el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, conferencias, la Gala de los Premios Ciudad de Castellón y un acto institucional formarán parte de este programa "que quiere ver nuestra historia desde muchos puntos de vista".
Finalmente, el Ayuntamiento ha presentado el logotipo de esta conmemoración, "muy versatil y que evolucionará según el evento del 775 anviersario al que vaya adherido", ha detallado María España, quien ha dicho que se trata de una imagen "contemporánea y evolucionada". En cuanto a los colores, son los de la bandera de Castelló (verde, rojo y amarillo).
Viernes 4 de septiembre
17:00 h · Rincón Medieval Infantil
📍 Plaza Huerto Sogueros
19:00 h · Visita teatralizada “El nacimiento de una ciudad”
📍 Plaza de la Hierba
📝 Requiere inscripción previa en castellonturismo.org
20:00 h · Concierto de música barroca
📍 Plaza Mayor
Camerata Antiga CSMC. Follia d’amore. Alrededor de cuatro afectos del amor.
20:00 h · Acto de despedida Magdalena 2026
📍 Teatro Raval
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Sábado 5 de septiembre
11:00 h · Rincón Medieval Infantil
📍 Plaza Huerto Sogueros
11:30 h · Visita Muralla Medieval
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
Idioma: castellano
12:00 h · Inauguración de la exposición del XII Concurso de Gaiatas de Mano 2026
📍 Fundación Dávalos Fletcher
Organizan: Junta de Festes y Gestora de Gaiatas
17:00 h · Rincón Medieval Infantil
📍 Plaza Huerto Sogueros
21:30 h · Videomapping y actuación musical
📍 Plaza Mayor
23:30 h · Videomapping
📍 Plaza Mayor.
Domingo 6 de septiembre
11:00 h · Visita guiada al Museo Etnológico
📍 Plaza Huerto Sogueros
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
19:00 h · Visita teatralizada “Castell Vell”
📍 Castell Vell
Idioma: valenciano
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
21:00 h · Videomapping
📍 Plaza Mayor
Cinco proyecciones, cada 15 minutos.
Lunes 7 de septiembre
18:00 h · Taller didáctico “Els escrivans de Jaume I. Viu l’scriptorium”
📍 Menador
Edad: 9-14 años
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
19:00 h · Visita teatralizada “El nacimiento de una ciudad”
📍 Plaza de la Hierba
📝 Inscripción previa en castellonturismo.org
19:30 h · Premios Ciudad de Castellón
📍 Teatro Principal.
Martes 8 de septiembre
12:00 h · Inauguración de la exposición “El privilegio de existir. 1251-2026. El documento que cambió la historia de Castellón”
📍 Menador
12:00 h · Volteo extraordinario de campanas
📍 Plaza Mayor
A cargo de Fabio Giménez, campanero municipal, y del Gremi de Campaners de Castellón
18:00 h · Taller didáctico “Construïm Castelló. Alçant la vila al pla”
📍 Menador
Edad: a partir de 6 años
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
19:00 h · Homenaje Templers Jaume I
📍 Avda. Rey Don Jaime
Organiza: Cavallers Templers de Castelló
19:30 h · Presentación Na Violant d’Hongria 2027
📍 Hotel Intelier Rosa
Organiza: Cavallers de la Conquesta
20:30 h · Concierto de la Banda Municipal
📍 Plaza Mayor
Organiza: Banda Municipal de Castelló.
Miércoles 9 de septiembre
18:00 h · Taller didáctico “Les mans que van alçar Castelló”
📍 Menador
Edad: 3-7 años
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
19:00 h · Conferencia “La recerca arqueològica al Castell Vell. Noves perspectives”
📍 Menador
Impartida por Pablo García y Joan Palmer
19:00 h · Visita teatralizada “El nacimiento de una ciudad”
📍 Plaza de la Hierba
📝 Inscripción previa en castellonturismo.org
20:00 h · Bienvenida a los representantes de la Magdalena 2027
📍 Diputación
Organiza: Federación Gestora de Gaiatas.
Jueves 10 de septiembre
19:00 h · Conferencia “Evolución social de Castellón. 1251-2026”
📍 Menador
Impartida por José María Arquimbau
19:30 h · Lectura del Tombatossals
📍 Plaza de las Aulas
Organiza: Colla del Rei Barbut.
Viernes 11 de septiembre
19:00 h · Visita guiada a la exposición “El privilegio de existir. 1251-2026. El documento que cambió la historia de Castellón”
📍 Menador
Idioma: valenciano
19:00 h · Visita teatralizada “El nacimiento de una ciudad”
📍 Plaza de la Hierba
📝 Inscripción previa en castellonturismo.org
20:00 h · Imposición de bandas a la Reina Infantil de las Fiestas de Castellón 2027 y su Corte de Honor
📍 Teatro Principal
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Sábado 12 de septiembre
11:00 h · Acto institucional
📍 Salón de plenos
Dentro del bloque institucional de la mañana, el programa incluye también:
- Presentación del retrato de D. Ignacio Pérez de Heredia, Hijo Adoptivo de la Ciudad, en el Salón de plenos.
- Baile del Bolero de Castelló, volteo de campanas y pirotecnia, en la Plaza Mayor.
- Mascletá, en la Plaza Cardona Vives, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y patrocinada por Facsa.
19:00 h · Visita guiada a la exposición “El privilegio de existir. 1251-2026. El documento que cambió la historia de Castellón”
📍 Menador
Idioma: castellano
20:00 h · Imposición de bandas a la Reina de las Fiestas de Castellón 2027 y su Corte de Honor
📍 Teatro Principal
Organiza: Junta de Festes de Castelló.
Domingo 13 de septiembre
10:30 h · Visita guiada al Castell Vell
📍 Castell Vell
Idioma: castellano
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
11:00 h · Visita guiada al Fadrí
📍 Fadrí
Idioma: valenciano
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217
19:00 h · Visita teatralizada “El nacimiento de una ciudad”
📍 Plaza de la Hierba
📝 Inscripción previa en castellonturismo.org.
Actividades que continúan tras el 13 de septiembre
📍 Menador
Exposición “El privilegio de existir. 1251-2026. El documento que cambió la historia de Castellón”
📅 Del 8 de septiembre al 8 de noviembre
🕒 Martes a sábado: 10:00-13:00 y 17:00-20:00 h
🕒 Domingos: 10:00-14:00 h
Visitas guiadas en castellano, a las 19:00 h: 18 y 26 de septiembre; 10 y 24 de octubre; y 7 de noviembre.
Visitas guiadas en valenciano, a las 19:00 h: 19 de septiembre; y 3, 17 y 31 de octubre.
Taller “Les mans que van alçar Castelló” · 18:00 h
14, 22 y 30 de septiembre y 5 de octubre. Edad: 3-7 años.
Taller “Els escrivans de Jaume I. Viu l’scriptorium” · 18:00 h
15, 23 y 28 de septiembre y 6 de octubre. Edad: 9-14 años.
Taller “Construïm Castelló. Alçant la vila al pla” · 18:00 h
16, 21 y 26 de septiembre y 7 de octubre. Edad: a partir de 6 años.
Todos estos talleres requieren inscripción previa en info@mucc.es o en el 964 735 217.
Conferencias, todas a las 19:00 h:
17 de septiembre · Na Violant d’Hongria. Regnar al costat del rei Jaume I, por Lledó Ruiz Domingo.
22 de septiembre · Història d’un document, por Elena Sánchez Almela.
24 de septiembre · 775 Aniversari de Castelló. Mite fundacional o els ciments d’un poble?, por Carles Senso.
📍 Museo Etnológico
Exposición “Edificios emblemáticos de Castellón con Lego”
📅 Del 1 al 28 de septiembre
🕒 Martes a sábado: 10:00-13:00 y 17:00-20:00 h
🕒 Domingos: 10:00-14:00 h.
📍 Plaza de la Hierba
Visita teatralizada “El nacimiento de una ciudad”
📅 18 y 20 de septiembre · 19:00 h
📝 Inscripción previa en castellonturismo.org.
📍 Castell Vell
Visita teatralizada “Castell Vell”
📅 26 de septiembre · 19:00 h
📝 Inscripción previa: info@mucc.es / 964 735 217.
📍 Concatedral de Santa María
Concierto de música barroca
📅 3 de octubre · 20:00 h
Camerata Antiga CSMC. Follia d’amore. Alrededor de cuatro afectos del amor.
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