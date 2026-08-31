Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública

Castelló avanza hacia la eliminación de todos los contenedores soterrados de la ciudad. El Ayuntamiento ya ha comenzado a retirar estas instalaciones y prevé que el proceso esté completado antes de que termine el año. Algunas de las actuaciones ya se han ejecutado y otras se están llevando a cabo de forma progresiva por diferentes puntos de la ciudad.

La retirada de los soterrados no supondrá siempre el mismo destino para el espacio que ocupaban. En algunas ubicaciones, los huecos se cubrirán para recuperar superficie de acera o crear nuevas plazas de aparcamiento, mientras que en otras zonas, especialmente en el centro de la ciudad, el objetivo es convertir estos espacios en pequeños jardines urbanos. La eliminación de estas instalaciones permitirá recuperar espacio para otros usos y mejorar el aprovechamiento de la vía pública.

Los antiguos contenedores soterrados eran de gran tamaño y generaban problemas relacionados con los olores y el ruido durante las operaciones de recogida. A ello se sumaba la necesidad de realizar reparaciones de manera continua debido a las incidencias derivadas de su utilización. Su sustitución permitirá reducir estas molestias y facilitar las labores de recogida y mantenimiento.

Renovación

La retirada de los contenedores soterrados no será la única medida que se aplicará al sistema de recogida de residuos de Castellón. El Ayuntamiento también está llevando a cabo una renovación de los recipientes de superficie, con el objetivo de aumentar su capacidad y reducir el número de contenedores necesarios en las calles. El cambio se está realizando de forma progresiva por diferentes zonas de la ciudad y en el Grau ya se ha completado la sustitución.

En esta actuación se renovarán 1.100 contenedores amarillos y otros 1.100 azules, destinados a la recogida de envases y papel y cartón, respectivamente.

En cuanto a los contenedores de restos que hasta ahora eran de color verde pasarán a ser negros. En la zona del centro y la Marjalería se sustituirán 72 unidades de entre 800 y 1.100 litros y otras 337 unidades de 1.100 litros con ruedas.

El triple de capacidad

En el resto de la ciudad se instalarán 1.308 nuevos contenedores de 3.000 litros, una capacidad que triplica la de los recipientes anteriores. Debido a su mayor capacidad, estos nuevos contenedores son también más grandes y pesados, por lo que no llevarán ruedas y estarán colocados directamente sobre el pavimento.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento, como ha explicado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos Sergio Toledo a Mediterráneo, busca avanzar hacia un modelo de recogida de residuos más sencillo, eficiente y con una menor ocupación del espacio público. La combinación de contenedores de mayor capacidad y la eliminación progresiva de los puntos soterrados permitirá reorganizar las zonas de recogida y reducir el número de recipientes necesarios en cada punto.

De esta forma, se liberará espacio en la vía pública que podrá destinarse a otros usos, como zonas verdes, aceras o aparcamientos. Además, el nuevo sistema pretende disminuir las molestias asociadas a las operaciones de recogida, ya que la instalación de contenedores más grandes permitirá reducir el número de unidades necesarias.

Mientras la renovación de los contenedores de mayor capacidad encara su recta final, con la previsión de completarse antes de octubre, la retirada de los soterrados continuará durante los próximos meses con el objetivo de que todos hayan desaparecido de la ciudad antes de finalizar el año.