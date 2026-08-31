Gastronomía
Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
Tras 13 años ofreciendo sus servicios a la ciudadanía
Un restaurante emblemático y muy querido ubicado junto a la playa de Castelló dice adiós tras casi 13 años de actividad. La propiedad ha tomado esta decisión después de abrir el local en 2014, tal y como recoge en sus redes sociales. "Una familia que se metió en el negocio de la hostelería sin tener mucha idea, pero con mucha ilusión y donde aprendimos mucho sobre la marcha. Hemos trabajado con grandes profesionales, hemos tenido música y eventos en directo, los temporales nos han tumbado árboles que eran ya parte querida del local y la familia mientras tanto ha crecido con nuevos miembros que han llegado y otros que por desgracia se nos han ido a lo largo de este camino", afirman en Facebook.
Ahora, y después de que uno de los propietarios asumiera la dirección en solitario, ha decidido cambiar completamente de negocio, por lo que La Goleta cierra sus puertas pero con un traspaso consolidado. Los nuevos dueños serán los encargados de decidir si siguen con el nombre o si La Goleta zarpa para siempre.
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