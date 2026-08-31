Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores soterrados CastellóLluvias torrenciales CastellónMelones XilxesHotel MoncofaManifestación educativa CastellónProveedor cerámica
instagramlinkedin

Gastronomía

Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló

Tras 13 años ofreciendo sus servicios a la ciudadanía

Imagen de archivo del parque litoral de Castelló.

Imagen de archivo del parque litoral de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Un restaurante emblemático y muy querido ubicado junto a la playa de Castelló dice adiós tras casi 13 años de actividad. La propiedad ha tomado esta decisión después de abrir el local en 2014, tal y como recoge en sus redes sociales. "Una familia que se metió en el negocio de la hostelería sin tener mucha idea, pero con mucha ilusión y donde aprendimos mucho sobre la marcha. Hemos trabajado con grandes profesionales, hemos tenido música y eventos en directo, los temporales nos han tumbado árboles que eran ya parte querida del local y la familia mientras tanto ha crecido con nuevos miembros que han llegado y otros que por desgracia se nos han ido a lo largo de este camino", afirman en Facebook.

Imagen de La Goleta, junto al parque litoral de Castelló.

Imagen de La Goleta, junto al parque litoral de Castelló. / Mediterráneo

Ahora, y después de que uno de los propietarios asumiera la dirección en solitario, ha decidido cambiar completamente de negocio, por lo que La Goleta cierra sus puertas pero con un traspaso consolidado. Los nuevos dueños serán los encargados de decidir si siguen con el nombre o si La Goleta zarpa para siempre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
  2. Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
  3. Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
  4. Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
  5. Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
  6. Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
  7. Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor
  8. Castelló se suma al ‘boom’ de los macro buffets asiáticos con una nueva apertura. Esta es su ubicación y todos los detalles

Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló

Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló

Compromís denuncia que los 24.000 kilos de ayuda enviados desde Castelló no han llegado a los venezolanos. El cargamento saldrá el 5 de septiembre

Compromís denuncia que los 24.000 kilos de ayuda enviados desde Castelló no han llegado a los venezolanos. El cargamento saldrá el 5 de septiembre

Castelló celebrará su 775 aniversario con más de 50 actos y acogerá el 'Privilegi' original durante dos meses. Aquí tienes toda la programación al detalle

Castelló celebrará su 775 aniversario con más de 50 actos y acogerá el 'Privilegi' original durante dos meses. Aquí tienes toda la programación al detalle

Estos son los servicios sociales municipales que ya puedes encontrar en el edificio Borrull de Castelló

Estos son los servicios sociales municipales que ya puedes encontrar en el edificio Borrull de Castelló

Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública

Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública

María, Martina y Yahir ya 'reinan' en el Grau de Castelló

María, Martina y Yahir ya 'reinan' en el Grau de Castelló

El programa de salud psicológica llega a 5.000 estudiantes de Castelló

El programa de salud psicológica llega a 5.000 estudiantes de Castelló

La demanda de seguros para mascotas aumenta hasta un 50% en un año en Castelló: motivos, coberturas y precios

La demanda de seguros para mascotas aumenta hasta un 50% en un año en Castelló: motivos, coberturas y precios
Tracking Pixel Contents