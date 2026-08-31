Compromís denuncia que los 24.000 kilos de ayuda enviados desde Castelló no han llegado a los venezolanos. El cargamento saldrá el 5 de septiembre

El Grupo Municipal de Compromís pedirá explicaciones al gobierno de Begoña Carrasco ante la situación de la ayuda humanitaria recogida en Castelló para las personas afectadas por los terremotos de Venezuela, después de que el cargamento que debía ser destinado al país siga sin haber llegado a las personas damnificadas.

La coalición considera especialmente grave que ahora se plantee la posibilidad de redirigir el material a Colombia ante las dificultades para encontrar una entidad que pueda distribuirlo sobre el terreno. En este sentido, fuentes municipales oficiales han explicado a este diario que el cargamento ya se ha entregado a la empresa de transporte y saldrá hacia Venezuela el 5 de septiembre, ya que esta firma es la que ofrecía menor plazo para el traslado, y que, además, es un organismo venezolano el que revisa estas recepciones.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha recordado que el Ayuntamiento anunció públicamente el envío de 24.000 kilos de alimentos y productos de primera necesidad recogidos gracias a la solidaridad de la ciudadanía de Castelló.

El propio gobierno municipal aseguró que el cargamento partiría hacia Venezuela el 12 de julio y Begoña Carrasco acudió a Tetuán XIV para supervisar y fotografiar la salida del último envío.

"Carrasco se hizo la foto anunciando que Castelló enviaba 24.000 kilos de ayuda a Venezuela y ahora descubrimos que no saben cómo hacerla llegar. Una vez más, primero llega la propaganda y después intentan averiguar cómo gestionar aquello que han anunciado", ha criticado Sancho.

Compromís considera que la posibilidad de destinar finalmente los productos a otro país evidencia una falta de planificación previa.

"Ayudar a cualquier pueblo que lo necesite siempre será positivo, pero la ciudadanía de Castelló respondió a un llamamiento concreto para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela. Antes de anunciar el envío, el gobierno debía tener garantizados los canales para que esa solidaridad llegara efectivamente a su destino", ha señalado Sancho.

"No se puede recoger ayuda, anunciar a bombo y platillo que se envía a Venezuela y descubrir después que no tienes resuelto cómo distribuirla". Para el portavoz adjunto, este episodio vuelve a mostrar "una manera de gobernar basada demasiadas veces en el anuncio antes que en la gestión".

Sancho ha recordado el precedente de los 700.000 euros comprometidos por el Ayuntamiento tras la DANA de 2024, que siete meses después seguían bloqueados y que más de un año después todavía obligaban al gobierno municipal a buscar una fórmula alternativa para materializar la ayuda mediante la compra de vehículos policiales.

"Con la DANA vimos cómo se anunciaba inmediatamente una gran ayuda y después pasaban los meses sin ejecutarla. Ahora volvemos a ver el mismo patrón: primero la fotografía, el titular y el anuncio; después llegan los problemas porque detrás del escaparate falta planificación y capacidad de gestión", ha afirmado.

Compromís considera, además, que esta situación no puede desvincularse de la política de cooperación de un gobierno municipal integrado por PP y Vox.

"Es muy difícil desarrollar una política seria y estable de cooperación internacional cuando tienes dentro del propio gobierno a una fuerza política que cuestiona permanentemente estas políticas", ha señalado Sancho, que ha reclamado que la cooperación y la ayuda humanitaria "se gestionen con criterios técnicos, planificación y entidades especializadas, y no en función de la oportunidad política de una fotografía".

"La solidaridad no es de Begoña Carrasco ni de su gobierno. Los 24.000 kilos los aportó una ciudadanía que confió en que llegarían a las personas de Venezuela que los necesitaban", ha concluido Sancho.

"Lo mínimo que debe hacer el Ayuntamiento es respetar esa confianza, explicar con total transparencia qué ha ocurrido con el cargamento y garantizar que la ayuda llegue al destino para el que fue recogida. La solidaridad de Castelló necesita una administración que esté a la altura: menos propaganda y más gestión".