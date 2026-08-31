Estos son los servicios sociales municipales que ya puedes encontrar en el edificio Borrull de Castelló

Todos los servicios municipales previstos en el edificio de la plaza Borrull están ya plenamente operativos. Tras completar durante el fin de semana del 25 y 26 de agosto el traslado de los servicios centrales de Bienestar Social, desde hoy funcionan con normalidad en este espacio las áreas de Gente Mayor, Igualdad, el Centro Social de la zona Centro y los servicios centrales de Bienestar Social, culminando así el proceso de concentración de estos servicios municipales en las nuevas dependencias.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado que “con todos los servicios ya en funcionamiento damos por completado este proceso y avanzamos en una atención más coordinada y eficaz. Concentrar en un mismo espacio diferentes áreas vinculadas al bienestar y la atención social nos permite facilitar a los castellonenses el acceso a estos servicios y ofrecer una atención más cercana, ágil y coordinada”.

El Centro Social de la zona Centro, que anteriormente se encontraba en el edificio de Quatre Cantons, presta servicio desde la primera planta de Borrull, mientras que la segunda planta alberga los servicios centrales de Bienestar Social.

Todos los servicios, en un mismo espacio

Con esta última incorporación quedan reunidos en Borrull los diferentes servicios municipales previstos. El Servicio de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (SIO) y el servicio de Gente Mayor ya se encontraban operativos en estas dependencias desde el pasado mes de julio, a los que se suman ahora el Centro Social de la zona Centro y los servicios centrales de Bienestar Social.

De esta forma, el Ayuntamiento completa un proceso de traslado que permite unificar en un mismo edificio diferentes áreas municipales estrechamente relacionadas con la atención a las personas, favoreciendo también una mayor coordinación entre los profesionales y los distintos servicios.

Más de 2.000 metros cuadrados para atención social

El Ayuntamiento de Castellón dispone en el edificio de Borrull de más de 2.000 metros cuadrados para uso municipal, distribuidos en tres plantas y el sótano del ala izquierda, además de zonas comunes compartidas con la Generalitat Valenciana.

Adsuara ha subrayado que estas nuevas dependencias suponen “un espacio más amplio, moderno y funcional”, tanto para los trabajadores municipales como para los usuarios, y permiten disponer de mejores recursos para prestar unos servicios que resultan esenciales para muchas personas y familias de Castellón.

Con la plena operatividad del Centro Social de la zona Centro y de los servicios centrales de Bienestar Social queda así completado el proceso previsto en el edificio de Borrull, donde todos los departamentos municipales instalados desarrollan ya su actividad a pleno rendimiento.