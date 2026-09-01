Urbanismo
Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027
Las máquinas han entrado este lunes en los terrenos para ejecutar la primera fase de 38.000 metros cuadrados
Tras los trabajos técnicos de delimitación del terreno que el Ayuntamiento de Castelló ejecutó a mediados de agosto, las obras de construcción de la primera fase del Censal Parc --38.000 metros cuadrados-- han comenzado este lunes en la zona más cercana a la calle Fernando el Católico y delimitada por la calle Almalafa, por un plazo de diez meses y con un presupuesto de algo más de 6 millones de euros.
Da comienzo, así, uno de los proyectos que el actual equipo de gobierno ha enarbolado como una de sus principales banderas durante este mandato y que verá la luz (la primera fase) en junio de 2027. Una vez finalicen estas primeras obras que acaban de empezar, el bosque urbano acogerá en estos 38.000 metros cuadrados un quiosco, una zona de agua, varios espacios infantiles y juveniles con juegos de madera integrados en el paisaje, los regueros originales y tradicionales de esta partida por los que discurrirá agua dentro del parque, una zona de running que se ampliará en las dos fases siguientes y aparatos de calistenia y aparatos para que la gente mayor pueda realizar ejercicios.
Una vez terminada esta fase, el Ayuntamiento de Castelló comenzará a obtener los terrenos de la segunda (aunque ya cuenta con alguna) así como el proyecto constructivo basado en el plan director que ya está definido. Otra de las cuestiones que ya se ha materializado y se concluirá en un futuro próximo es el nuevo huerto urbano, en una gran parcela junto a la ronda Este que ya está habilitada para el desarrollo de las parcelas y la plantación, en sustitución del recinto que había junto al centro de salud y que ha tenido que ser clausurado por las obras del parque. Este nuevo huerto urbano también se integrará en la tercera fase del parque.
En este sentido, el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha destacado que las máquinas sobre el terreno "empiezan a hacer realidad la primera fase de Censal Parc, el parque urbano más grande que tendrá Castellón". "Un proyecto de ciudad que, junto al Mercado Central, vemos que ha pasado de los planos a las obras, tal y como como nos comprometimos", afirmó el edil, quien recordó el proceso de participación ciudadana al que fue sometido el proyecto y en el que participaron más de 7.000 personas.
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