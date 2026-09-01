El Ayuntamiento de Castelló lanza este reto 'verde' a sus vecinos

El Ayuntamiento de Castelló ha lanzado una campaña a través de las redes sociales para animar a los castellonenses a participar en la recta final del reto de la Bandera Verde de Ecovidrio y sumar a la ciudadanía al objetivo de que la ciudad consiga este reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio.

El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha destacado que “Castellón tiene más cerca que nunca la Bandera Verde de la Sostenibilidad, un reconocimiento que refleja el compromiso de nuestra ciudad con un modelo cada vez más sostenible y hemos contado con la implicación del sector hostelero y también de los comercios del Grao y ahora queremos sumar todavía más a la ciudadanía. Castellón es una ciudad que crece mirando al futuro y queremos hacerlo de manera sostenible, mejorando nuestro entorno y fomentando hábitos responsables”.

Sergio Toledo, junto al representante de Ecovidrio. / Mediterráneo

Para incentivar la participación, se ha puesto en marcha un sorteo de un iglú de Ecovidrio, abierto hasta el 15 de septiembre, y para participar será necesario seguir las cuentas @ajuntcastello y @ecovidrio, dar ‘me gusta’ a la publicación del sorteo, responder en los comentarios cuál es el lugar favorito de Castelló del participante y mencionar a dos personas. Además, quienes compartan la publicación en sus ‘stories’ y etiqueten las cuentas correspondientes dispondrán de una participación adicional en el sorteo.

Recta final de Banderas Verdes

Castellón participa este verano en la séptima edición del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, junto a otros 28 municipios de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que reconoce el compromiso de los municipios costeros y del sector hostelero con el reciclaje de envases de vidrio y la sostenibilidad.

La campaña arrancó este verano con la participación de 59 establecimientos entre bares, restaurantes y chiringuitos, que se han implicado en la recogida selectiva de vidrio durante los meses de mayor actividad turística.

La concesión de la Bandera Verde tiene en cuenta diferentes criterios, entre ellos el incremento de la recogida selectiva de vidrio, el grado de participación del sector hostelero y las acciones de comunicación y sensibilización desarrolladas por cada municipio.