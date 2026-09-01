Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoAlerta amarilla CastellónAltura Grand PrixPrograma fiestas Vila-real
instagramlinkedin

Compromiso

El Ayuntamiento de Castelló lanza este reto 'verde' a sus vecinos

Nueva campaña municipal

Foto de una Bandera Verde.

Foto de una Bandera Verde. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ha lanzado una campaña a través de las redes sociales para animar a los castellonenses a participar en la recta final del reto de la Bandera Verde de Ecovidrio y sumar a la ciudadanía al objetivo de que la ciudad consiga este reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio.

El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha destacado que “Castellón tiene más cerca que nunca la Bandera Verde de la Sostenibilidad, un reconocimiento que refleja el compromiso de nuestra ciudad con un modelo cada vez más sostenible y hemos contado con la implicación del sector hostelero y también de los comercios del Grao y ahora queremos sumar todavía más a la ciudadanía. Castellón es una ciudad que crece mirando al futuro y queremos hacerlo de manera sostenible, mejorando nuestro entorno y fomentando hábitos responsables”.

Sergio Toledo, junto al representante de Ecovidrio.

Sergio Toledo, junto al representante de Ecovidrio. / Mediterráneo

Para incentivar la participación, se ha puesto en marcha un sorteo de un iglú de Ecovidrio, abierto hasta el 15 de septiembre, y para participar será necesario seguir las cuentas @ajuntcastello y @ecovidrio, dar ‘me gusta’ a la publicación del sorteo, responder en los comentarios cuál es el lugar favorito de Castelló del participante y mencionar a dos personas. Además, quienes compartan la publicación en sus ‘stories’ y etiqueten las cuentas correspondientes dispondrán de una participación adicional en el sorteo.

Recta final de Banderas Verdes

Castellón participa este verano en la séptima edición del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, junto a otros 28 municipios de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que reconoce el compromiso de los municipios costeros y del sector hostelero con el reciclaje de envases de vidrio y la sostenibilidad.

La campaña arrancó este verano con la participación de 59 establecimientos entre bares, restaurantes y chiringuitos, que se han implicado en la recogida selectiva de vidrio durante los meses de mayor actividad turística.

Noticias relacionadas y más

La concesión de la Bandera Verde tiene en cuenta diferentes criterios, entre ellos el incremento de la recogida selectiva de vidrio, el grado de participación del sector hostelero y las acciones de comunicación y sensibilización desarrolladas por cada municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
  2. Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
  3. Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
  4. Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
  5. Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
  6. Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
  7. Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
  8. Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor

El Ayuntamiento de Castelló lanza este reto 'verde' a sus vecinos

El Ayuntamiento de Castelló lanza este reto 'verde' a sus vecinos

Las collas arrancan fuerte el nuevo ciclo festero de Castelló: desde una gaiata de mano a la 'Tornà a la Ciutat' el día 25

Las collas arrancan fuerte el nuevo ciclo festero de Castelló: desde una gaiata de mano a la 'Tornà a la Ciutat' el día 25

Compromís denuncia que el PP favorece a la educación privada con el distrito único en Castelló

Compromís denuncia que el PP favorece a la educación privada con el distrito único en Castelló

Dos importantes obras para conservar uno de los edificios representativos (y con más solera) de Castelló

Dos importantes obras para conservar uno de los edificios representativos (y con más solera) de Castelló

Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027

Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027

Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló

Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló

Compromís denuncia que los 24.000 kilos de ayuda enviados desde Castelló no han llegado a los venezolanos. El cargamento saldrá el 5 de septiembre

Compromís denuncia que los 24.000 kilos de ayuda enviados desde Castelló no han llegado a los venezolanos. El cargamento saldrá el 5 de septiembre

Castelló celebrará su 775 aniversario con más de 50 actos y acogerá el 'Privilegi' original durante dos meses. Aquí tienes toda la programación al detalle

Castelló celebrará su 775 aniversario con más de 50 actos y acogerá el 'Privilegi' original durante dos meses. Aquí tienes toda la programación al detalle
Tracking Pixel Contents