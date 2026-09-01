Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoCierre restaurante GrauAltura Grand PrixProveedor cerámica
instagramlinkedin

Celebración

Las collas arrancan fuerte el nuevo ciclo festero de Castelló: desde una gaiata de mano a la 'Tornà a la Ciutat' el día 25

Cambios en el día y hora de la oficina de la Federació: este año abrirá los lunes de 18.00 a 20.00 horas

Imagen de archivo de una cena de la Federació de Colles en el recinto de Ferias y Mercados de Castelló.

Imagen de archivo de una cena de la Federació de Colles en el recinto de Ferias y Mercados de Castelló. / ERIK PRADAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La Federació de Colles de Castelló arranca el nuevo ciclo festero con fuerza con diversas novedades que contribuirán a consolidar la buena relación que existe entre estos colectivos festeros castellonenses así como en el apoyo a las fiestas de la capital de la Plana.

Según ha informado el presidente de este ente, Pepe Beltrán Bacas, al periódico Mediterráneo, este año, la Federació de Colles participará por primera vez en el Concurso de Gaiatas de Mano con una obra realizada íntegramente por la junta directiva del colectivo. Un trabajo que podrá verse, junto al resto de gaiatas de mano que han presentado los sectores gaiateros, en la exposición que se inaugurará este sábado 5 de septiembre a las 12.00 horas en la sala de la Fundación Dávalos-Fletcher.

Además, las collas también están preparando en la actualidad el acto de Tornà a la Ciutat que se celebrará el próximo viernes 25 de septiembre en el Refeyme y que, como ya es habitual, consistirá en un sopar de pa i porta, animación infantil, pirotecnia y la actuación de un dj.

Por otra parte, en este nuevo ciclo festivo, la Federació de Colles abrirá su oficina los lunes de 18.00 a 20.00 horas y la actividad ya comenzará el día 7 de septiembre con el reparto de la Lotería de Navidad para todas las collas. La sede está ubicada en el primer piso del Palau de la Festa.

Fiestas de la Magdalena 2027

Finalmente, y en referencia directa a las fiestas de la Magdalena, en 2027 se celebrará el Concurso de Carros Engalanados y Concurso Infantil de Maquetas de Carros Engalanados.

Noticias relacionadas y más

Hay que recordar que este viernes tendrá lugar el acto de despedida del ciclo 2026 en el Teatre del Raval y el día 9 de septiembre, el de bienvenida 2027, en la Diputación Provincial en el que participarán los máximos representantes de las fiestas de Castelló encabezados por las reinas de las fiestas, María Collados y Nayra Luque junto a las damas de la Ciudad, así como las madrinas y presidentes de las gaiatas y Na Violant d'Hongria. Los días 11 y 12 serán las imposiciones de bandas infantil y mayor respectivamente y las presentaciones de las gaiatas comenzarán el día 19 de septiembre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
  2. Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
  3. Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
  4. Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
  5. Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
  6. Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
  7. Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
  8. Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor

El Ayuntamiento de Castelló lanza este reto 'verde' a sus vecinos

El Ayuntamiento de Castelló lanza este reto 'verde' a sus vecinos

Las collas arrancan fuerte el nuevo ciclo festero de Castelló: desde una gaiata de mano a la 'Tornà a la Ciutat' el día 25

Las collas arrancan fuerte el nuevo ciclo festero de Castelló: desde una gaiata de mano a la 'Tornà a la Ciutat' el día 25

Compromís denuncia que el PP favorece a la educación privada con el distrito único en Castelló

Compromís denuncia que el PP favorece a la educación privada con el distrito único en Castelló

Dos importantes obras para conservar uno de los edificios representativos (y con más solera) de Castelló

Dos importantes obras para conservar uno de los edificios representativos (y con más solera) de Castelló

Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027

Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027

Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló

Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló

Compromís denuncia que los 24.000 kilos de ayuda enviados desde Castelló no han llegado a los venezolanos. El cargamento saldrá el 5 de septiembre

Compromís denuncia que los 24.000 kilos de ayuda enviados desde Castelló no han llegado a los venezolanos. El cargamento saldrá el 5 de septiembre

Castelló celebrará su 775 aniversario con más de 50 actos y acogerá el 'Privilegi' original durante dos meses. Aquí tienes toda la programación al detalle

Castelló celebrará su 775 aniversario con más de 50 actos y acogerá el 'Privilegi' original durante dos meses. Aquí tienes toda la programación al detalle
Tracking Pixel Contents