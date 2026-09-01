Las collas arrancan fuerte el nuevo ciclo festero de Castelló: desde una gaiata de mano a la 'Tornà a la Ciutat' el día 25

La Federació de Colles de Castelló arranca el nuevo ciclo festero con fuerza con diversas novedades que contribuirán a consolidar la buena relación que existe entre estos colectivos festeros castellonenses así como en el apoyo a las fiestas de la capital de la Plana.

Según ha informado el presidente de este ente, Pepe Beltrán Bacas, al periódico Mediterráneo, este año, la Federació de Colles participará por primera vez en el Concurso de Gaiatas de Mano con una obra realizada íntegramente por la junta directiva del colectivo. Un trabajo que podrá verse, junto al resto de gaiatas de mano que han presentado los sectores gaiateros, en la exposición que se inaugurará este sábado 5 de septiembre a las 12.00 horas en la sala de la Fundación Dávalos-Fletcher.

Además, las collas también están preparando en la actualidad el acto de Tornà a la Ciutat que se celebrará el próximo viernes 25 de septiembre en el Refeyme y que, como ya es habitual, consistirá en un sopar de pa i porta, animación infantil, pirotecnia y la actuación de un dj.

Por otra parte, en este nuevo ciclo festivo, la Federació de Colles abrirá su oficina los lunes de 18.00 a 20.00 horas y la actividad ya comenzará el día 7 de septiembre con el reparto de la Lotería de Navidad para todas las collas. La sede está ubicada en el primer piso del Palau de la Festa.

Fiestas de la Magdalena 2027

Finalmente, y en referencia directa a las fiestas de la Magdalena, en 2027 se celebrará el Concurso de Carros Engalanados y Concurso Infantil de Maquetas de Carros Engalanados.

Hay que recordar que este viernes tendrá lugar el acto de despedida del ciclo 2026 en el Teatre del Raval y el día 9 de septiembre, el de bienvenida 2027, en la Diputación Provincial en el que participarán los máximos representantes de las fiestas de Castelló encabezados por las reinas de las fiestas, María Collados y Nayra Luque junto a las damas de la Ciudad, así como las madrinas y presidentes de las gaiatas y Na Violant d'Hongria. Los días 11 y 12 serán las imposiciones de bandas infantil y mayor respectivamente y las presentaciones de las gaiatas comenzarán el día 19 de septiembre.