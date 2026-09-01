Compromís denuncia que el PP favorece a la educación privada con el distrito único en Castelló

El Grupo Municipal de Compromís ha denunciado que el nuevo curso escolar en Castelló arranca, una vez más, con el distrito único impuesto por el gobierno del Partido Popular y Vox, pese al rechazo expresado por buena parte de la comunidad educativa. El portavoz adjunto de la coalición valencianista, Pau Sancho, ha criticado que esta decisión se mantenga “ignorando la petición de los equipos directivos, de los sindicatos educativos e incluso del Consejo Escolar Municipal, que han reclamado volver al sistema de diferentes distritos que tenía la ciudad”.

Sancho ha señalado que “el Partido Popular intenta justificar el distrito único bajo la premisa de una supuesta libertad de elección de centro, pero detrás de este discurso lo que hay es una decisión que beneficia a la educación privada, incluida la concertada, frente a la escuela pública”. “No existe ningún criterio pedagógico ni social que justifique esta imposición. El único criterio que vemos es económico y responde a favorecer a los centros privados”, ha afirmado.

Compromís defiende, en cambio, un modelo de escolarización basado en distritos que permita reforzar la escuela pública de proximidad y favorecer la cohesión de los barrios. “La escuela no es solo el lugar donde los niños y las niñas van a clase. Es también un espacio que crea comunidad, teje redes entre las familias y contribuye a generar vínculos dentro de los propios barrios”, ha explicado Sancho.

Pau Sancho, concejal de Compromís. / Mediterráneo

El portavoz adjunto ha destacado también las ventajas del modelo de proximidad desde el punto de vista de la movilidad. “Cuando los niños y las niñas estudian en su barrio es mucho más fácil que puedan ir caminando al centro educativo, se reduce la dependencia del vehículo privado y se evitan parte de los problemas de tráfico que cada día se generan a las entradas y salidas de los colegios”, ha señalado.

Además, Sancho ha remarcado que la escolarización de proximidad favorece las relaciones sociales fuera del horario lectivo. “Los compañeros de clase son también los niños y las niñas con quienes después es más fácil coincidir en la plaza, participar en actividades del barrio o mantener relaciones cotidianas. Eso ayuda a construir barrios más cohesionados y una ciudad más conectada”, ha defendido.

Para Compromís, resulta especialmente grave que el gobierno municipal mantenga el distrito único pese al posicionamiento contrario de los principales agentes de la comunidad educativa. “No estamos hablando solo de una discrepancia política de Compromís. La asociación de directores, los sindicatos y el propio Consejo Escolar Municipal han pedido que se recuperen los distritos anteriores y el PP ha decidido ignorarlos”, ha advertido Sancho.

“El gobierno de Carrasco vuelve a tomar una decisión educativa de espaldas a quienes conocen los centros y trabajan cada día en ellos”, ha concluido el portavoz adjunto. “Compromís seguirá defendiendo una escuela pública fuerte, de proximidad y arraigada en los barrios, porque la educación no puede organizarse pensando en los intereses económicos de los centros privados, sino en las necesidades del alumnado, las familias y la ciudad”.