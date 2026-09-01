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Remodelación

Dos importantes obras para conservar uno de los edificios emblemáticos (y con más solera) de Castelló

La rehabilitación es necesaria

Imagen de edificios del centro de Castelló.

Imagen de edificios del centro de Castelló. / Toni Losas.

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las obras de rehabilitación de un edificio emblemático, y con solera, de Castelló han comenzado este lunes con el fin de conservar el inmueble que es toda una institución en la capital de la Plana. Según ha confirmado el presidente del Real Casino Antiguo, Francisco Jáuregui, los trabajos afectan a la reparación de desperfectos en la fachada del inmueble, más concretamente en la balaustrada que recae en la Puerta del Sol, que ejecuta la empresa Atyco y que se prolongarán durante dos semanas. El presupuesto con el que la entidad social hace frente a esta reforma es de 17.000 euros.

Imagen frontal del edifico con la balaustrada que se rehabilita.

Imagen frontal del edifico con la balaustrada que se rehabilita. / P. A.

La maquinaria para la obra, junto al Real Casino Antiguo, en la calle Enmedio.

La maquinaria para la obra, junto al Real Casino Antiguo, en la calle Enmedio. / P. A.

Por otra parte, también está prevista la rehabilitación de la valla perimetral que rodea el jardín del Real Casino Antiguo, actualmente destinado a zona gastronómica, aunque esta obra todavía está pendiente de una valoración del estado de la misma tras unas catas realizadas para cifrar el presupuesto de los trabajos para adecentar esta zona. El mal estado de esta valla ha obligado a la entidad a remodelarla con el fin d eadecentar este entorno.

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Imagen de la valla que recae sobre la calle Vera de Castelló.

Imagen de la valla que recae sobre la calle Vera de Castelló. / P. A.

Hay que recordar que este ya centenario edificio fue construido en el año 1923 por el arquitecto Francisco Maristany.

Otra perspectiva de la valla que rodea el jardín.

Otra perspectiva de la valla que rodea el jardín. / P. A.

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