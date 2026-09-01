149 jóvenes castellonenses piden la ayuda para el alquiler en Castelló. ¿Y ahora qué?

Un total de 149 jóvenes de Castelló han presentado su solicitud, tas el finalizar el plazo, para obtener las ayudas al alquiler que ofrece el Ayuntamiento de la ciudad y que están dotadas, por primera vez, con una partida de 405.000 euros. Esta subvención tiene como principal objetivo "dar respuesta a la mayor preocupación de la sociedad castellonense y española, como es el acceso a la vivienda, en especial el de los más jóvenes”, ha dicho la concejala de Vivienda, Ester Giner, quien ha concretado que ahora estas solicitudes serán examinadas para comprobar que toda la documentación aportada sea correcta, luego se valorará y se realizará la concesión de ayudas hasta el 50% del alquiler con un máximo de 800 euros por vivienda o habitación durante un máximo de 12 mensualidades. En caso contrario, las personas solicitantes tendrán un plazo de 10 días hábiles para aportar los documentos correctos y posteriormente se realizará valoración y orden de puntuación de las solicitudes y propuesta de concesión que se realizará antes de que finalice este 2026.

Ester Giner es la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

La concejala ha recordado que “con esta nueva convocatoriaqueremos dar respuesta tanto a quienes buscan acceder a una vivienda como a los jóvenes que necesitan apoyo para afrontar un alquiler. Queremos facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Castellón y ayudar a quienes encuentran más dificultades para hacer frente al coste de un alquiler".

Requisitos

La renta no deberá superar los 800 euros mensuales en el caso de una vivienda ni los 400 euros mensuales en el caso de una habitación y de las ayudas se beneficiarán jóvenes mayores de edad y de hasta 35 años, empadronados en Castellón con una antigüedad mínima de tres años.

También ha recordado que “el contrato de la vivienda alquilada, o cesión de uso de la vivienda o habitación deberá tener una duración de un año y esta deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria o cesionaria”. Además, también se ha valorado "el nivel de ingresos de la unidad de convivencia, diferenciando si la unidad esta formada por una sola persona o por dos o mas personas” y ha remarcado que esta es la legislatura de la vivienda. Se ha referido, asimismo, “al desbloqueo de la entrega de una docena de viviendas sociales nada más llegar al Gobierno municipal. De esta manera, con las seis que la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha firmado ante notario en los últimos meses, ya contamos con 18 nuevas viviendas sociales en esta legislatura. De igual manera, estamos impulsando la disposición de suelo que permitirá la construcción de 4.200 pisos en diferentes zonas de la ciudad, de los que un 40% serán viviendas de protección pública, sin olvidar proyectos como el Plan de Barrios que, contando con la financiación de la UE, que está invirtiendo 17 millones de euros en la rehabilitación y mejora de alrededor de 600 viviendas en cinco barrios diferentes en Castellón, incluyendo el Grau”.