Dos meses de espera para las 24 toneladas de ayuda a Venezuela

La ayuda humanitaria recogida por la ciudadanía de Castelló a principios de julio no ha salido de las dependencias municipales a pesar de que el Ayuntamiento informó de “la salida del último envío del cargamento”. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, José Luis López, ha acusado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de mentir asegurando que la ayuda ya había sido enviada, cuando lo cierto es que alimentos y productos de primera necesidad siguen en la ciudad.

López ha insistido en que el Grupo Municipal Socialista ya advirtió de la necesidad de optar por ayudas económicas para facilitar la canalización del cargamento. “Las dificultades administrativas y propias de un país que ha sufrido una catástrofe nos llevan a pensar en criterios de eficiencia y para ello, ya se ha visto, es más fácil ayudar con dinero que con unos alimentos que llevan dos meses almacenados aquí”, en palabras del portavoz adjunto.

Esta parte ha recordado que “lo que ha quedado en evidencia es la palabra de la alcaldesa, que no perdió el tiempo en hacerse la foto y asegurar que el cargamento ya viajaba a Venezuela, cuando la verdad es que en ningún momento ha salido ni un kilo de los 24.000 donados por los castellonenses”.

“Exigiremos responsabilidades y transparencia porque estamos acostumbrados a las mentiras de Carrasco y su equipo, pero esta vez ha traspasado un nuevo límite con esta absoluta gestión irresponsable de la ayuda humanitaria”, según López.