Verano 'movido' para los vigilantes de la playa de Castelló: 57 actuaciones y 286 curas y estarán operativos hasta el 30 de septiembre

El servicio de Salvamento y Socorrismo de las playas de Castelló ha atendido un total de 286 curas y ha realizado 57 actuaciones durante los tres primeros meses de la temporada estival, con un balance positivo y sin que se haya registrado ninguna situación de especial gravedad, pese a la elevada afluencia registrada en el litoral castellonense durante los meses de verano. El operativo está activo hasta el 30 de septiembre de 11:00 a 20:00 horas, garantizando así la atención y vigilancia en las playas de Castelló en el tramo final de la temporada estival.

En concreto, del total de curas realizadas, 173 tuvieron lugar en la playa del Pinar, 67 en la playa del Gurugú y 46 en la playa del Serradal. La gran mayoría de estas atenciones estuvieron relacionadas con heridas leves y pequeñas incidencias habituales en las playas, como quemaduras, picaduras u otros accidentes de carácter menor.

El concejal Ortolá, junto a socorristas de Castelló. / Mediterráneo

Por lo que respecta a las actuaciones, se han contabilizado 25 en la playa del Pinar, 22 en el Gurugú y 10 en el Serradal. Entre las incidencias atendidas destacan cinco relacionadas con alcohol y drogas, siete avisos por zonas de baño, tres casos de lipotimias o mareos, cuatro rescates relacionados con actividades náuticas, seis rescates de bañistas y nueve actuaciones por traumatismos.

Durante estos tres primeros meses de temporada se han producido además ocho salidas de ambulancia, sin que ninguna de ellas haya revestido especial gravedad, lo que refleja el carácter mayoritariamente leve de las incidencias atendidas por el dispositivo de salvamento y socorrismo.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado “el buen funcionamiento del servicio durante estos primeros meses de temporada y ha puesto en valor la labor desarrollada por todos los profesionales que forman parte del dispositivo. El balance de estos tres primeros meses es muy positivo. Hemos tenido una gran afluencia en nuestras playas y, aun así, no hemos tenido que lamentar ninguna situación de especial gravedad”.

Ortolá ha subrayado que “detrás de estas cifras hay un trabajo permanente de prevención, vigilancia y atención a los bañistas, que permite actuar rápidamente ante cualquier situación y, sobre todo, anticiparse a muchos problemas antes de que puedan ir a más”. En este sentido, el edil ha agradecido el trabajo de los socorristas, personal sanitario, patrones y del resto de efectivos que participan en el operativo.

Dispositivo

El dispositivo está integrado por un jefe de playa, dos patrones de moto acuática, 15 socorristas, un enfermero, un técnico en emergencias sanitarias y una ambulancia de soporte vital avanzado. A ello se suman dos motos acuáticas de rescate, un buggy para facilitar los desplazamientos por la arena y un dron específico de socorrismo equipado con sistemas de comunicación y elementos de seguridad.

El operativo cuenta además con cuatro postas sanitarias distribuidas estratégicamente en el litoral, en el entorno del Planetario, la playa del Pinar, la playa del Gurugú y la playa del Serradal, así como siete torres de vigilancia repartidas entre las tres playas para reforzar la vigilancia preventiva y la detección temprana de posibles incidencias.

A este dispositivo se suma también el refuerzo de los Bomberos municipales de Castelló en el entorno litoral, con un vehículo todoterreno tipo pick-up, una lancha de rescate, una moto acuática de rescate, un patrón y un bombero-rescatador especializado, preparados para intervenir ante situaciones de emergencia.

Ortolá ha insistido en que “la seguridad en nuestras playas no termina con el mes de agosto” y ha recordado que “durante todo septiembre vamos a mantener este dispositivo activo para seguir ofreciendo una respuesta rápida y eficaz a vecinos y visitantes que continúen disfrutando de nuestro litoral”.

“Queremos que quienes acudan a nuestras playas puedan hacerlo con tranquilidad, sabiendo que existe un dispositivo preparado, coordinado y dotado de medios para responder ante cualquier incidencia”, ha concluido.