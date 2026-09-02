El Ayuntamiento de Castelló avanza en las mejoras del entorno del CEIP Enric Soler i Godes de cara al inicio del curso escolar

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, y el edil de Movilidad, Gonzalo Romero, se han reunido con representantes de la comunidad educativa del CEIP Enric Soler i Godes para abordar el estado de las obras de la Unidad de Ejecución (UE) Soler i Godes ante el inicio del nuevo curso escolar.

La actuación se desarrolla en el entorno del centro educativo, delimitado por la avenida la calle Marqués de Salamanca, la Travesía Quevedo, la calle Alcalde Eduardo Codina y el parque Pont de Ferro. Durante el encuentro, el equipo de gobierno ha trasladado a docentes y familias la situación actual de los trabajos y las previsiones de cara al comienzo de las clases, previsto para el próximo 9 de septiembre.

Toledo ha señalado que “las obras van a permitir mejorar de manera sustancial el entorno de este colegio, los accesos y la seguridad vial en la entrada y salida del alumnado del mismo”.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la creación de un nuevo acceso peatonal al CEIP Enric Soler i Godes, conectado con el parque Pont de Ferro mediante un paso elevado de seis metros. Esta infraestructura facilitará el acceso y la salida del alumnado y estará protegida mediante bolardos para reforzar la seguridad de los peatones.

Además, este acceso tendrá un uso preferente para los niños y niñas de Educación Infantil, con el objetivo de mejorar la circulación de las personas y hacer más segura la entrada y salida del centro.

De la mano de la comunidad educativa

Para el concejal de Urbanismo, “una de las claves de este proyecto es que, desde el primer momento, estamos yendo de la mano de los vecinos y vecinas de la zona, de manera especial con la comunidad educativa del CEIP Soler i Godes. De esta manera, hemos ido compartiendo la información sobre las obras previstas, adaptándolas en la medida de los posible a las demandas y necesidades tanto de las familias que acuden al CEIP Enric Soler i Godes, como del resto de los vecinos y vecinas de la zona”.

Respecto al desarrollo de esta Unidad de Ejecución, Toledo, ha indicado que “cuenta con alrededor de 28.000 m² y dentro de unos días comenzará el asfaltado de sus calles, que se realizará con un material especial para reducir la contaminación acústica del entorno”.

Nueva zona verde

Sergio Toledo también ha destacado que "la nueva Unidad de Ejecución Soler i Godes va a poner a disposición de los vecinos de la zona una nueva zona verde de mas de 1.800 m² en la que se ubicarán zonas de juego infantil, así como zona fitness, que contará con bancos, fuente, aparcabicicletas y una mesa con bancos".

Construcción de 439 viviendas en la zona

El edil también ha querido destacar que “esta UE- Soler i Godes va a permitir la construcción de nuevas viviendas en la zona. En concreto serán 439 viviendas, de las que 236 está previsto que sean de protección pública, lo que supone el 53% de los pisos construidos”.

La actuación incluye además la culminación de calles, carriles bici, zonas verdes y la implantación de otros servicios básicos.

La legislatura de la vivienda

Toledo ha querido hacer una vez más hincapié en que “desde el Gobierno municipal estamos consolidando este mandato como una verdadera legislatura de la vivienda. Y lo hacemos favoreciendo con nuestras políticas la construcción de cerca de 4.200 viviendas por toda nuestra ciudad, de las que el 40% son de protección pública; también aumentando el parque municipal de vivienda social, con la adquisición de hasta 18 nuevos inmuebles, con las ayudas al alquiler joven y a la rehabilitación de fachadas o con iniciativas como el Plan de Barrios que está mejorando hasta 600 viviendas en cinco barrios de la ciudad de Castelló gracias a la inversión de 17 millones de euros, contando con la financiación de la UE”.

Sergio Toledo ha recordado finalmente que "la inversión estimada en la ejecución de esta UE Soler i Godes es de alrededor de 1,8 millones de euros y la finalización de los trabajos está prevista para el próximo mes de diciembre, con lo que la comunidad educativa y los vecinos de la zona de podrán disfrutar de esta renovación al volver de las vacaciones de Navidad"