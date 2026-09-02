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A las 20.00 horas en la Plaza Mayor

Begoña Carrasco llama a los castellonenses a concentrarse este miércoles en apoyo a Ceuta

La alcaldesa de Castelló defiende que “Ceuta no está sola, es una parte irrenunciable de nuestro país y debemos demostrar nuestra solidaridad, unidad y compromiso”

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume la tarde de este miércoles a las 20:00 horas, a la concentración que tendrá lugar en la Plaza Mayor en apoyo a Ceuta, dentro de la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en ayuntamientos de toda España.

Carrasco ha señalado que “hoy quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para sumarnos esta tarde, a las ocho, en la Plaza Mayor, a la concentración promovida desde la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los ayuntamientos de España, porque queremos expresar nuestro apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la invasión de miles de personas los días 30 y 31 de julio”.

La alcaldesa ha insistido en que “queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo: Ceuta no está sola. Ceuta es una parte irrenunciable de nuestro país y, por eso, hay que centrar todos los esfuerzos del Estado en que recupere su normalidad”.

Carrasco ha remarcado que Castelló se suma así a las concentraciones convocadas en diferentes ciudades españolas y ha apelado a la unidad de los castellonenses ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

“Castellón no puede permanecer indiferente. Hoy, igual que hay convocadas concentraciones en toda España, es el momento de demostrar nuestra solidaridad, nuestra unidad y nuestro compromiso con Ceuta”, ha afirmado. La alcaldesa ha concluido su llamamiento con un mensaje rotundo: “Ceuta no se vende, se defiende”.

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Durante la concentración se dará lectura a un manifiesto de apoyo a Ceuta, el mismo texto que será leído en todos los municipios que se han sumado a la convocatoria de concentraciones promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias. En Castelló, participarán en su lectura la alcaldesa, Begoña Carrasco la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, la presidenta de les Corts, Llanos Massó y la consellera de Bienestar Social, Elena Albalat.

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