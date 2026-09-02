Castelló viaja a sus orígenes con visitas teatralizadas por su 775 aniversario

El Patronato Municipal de Turismo se incorpora a la programación conmemorativa del 775 aniversario de la fundación de Castelló con “El nacimiento de una ciudad”, una visita guiada teatralizada que permitirá conocer los orígenes de la capital de la Plana de una forma divulgativa, amena y entretenida.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “una conmemoración como esta nos permite celebrar lo que somos hoy y, por supuesto, mirar hacia nuestros orígenes y recordar todo aquello que nos ha llevado hasta aquí”. Asimismo, ha señalado que “poner en valor nuestras raíces, nuestra historia y nuestro patrimonio es también una forma de fortalecer el vínculo con nuestra ciudad”.

La propuesta plantea un recorrido por algunos de los enclaves más representativos de Castelló a través de varios personajes que trasladarán a los participantes a los primeros años de la ciudad. Durante la visita, los asistentes acompañarán a un caballero y a su mujer en su llegada al Castelló de sus orígenes, donde deberán adaptarse a su nueva vida en la alquería de Benárabe.

El recorrido contará también con la presencia de un joven aprendiz de albañil mudéjar, que permitirá conocer de cerca cómo era la vida cotidiana y cómo se levantaba aquella primera ciudad. A través de estas historias y personajes, la actividad combinará historia, leyenda y entretenimiento, con el objetivo de acercar el patrimonio castellonense tanto a los vecinos como a los visitantes.

Miralles ha subrayado que el objetivo es que la celebración del aniversario “no se limite a recordar una fecha, sino que seamos capaces de acercar nuestra historia a la ciudadanía y hacerla vivir”. “Queremos que podamos conocer cómo era aquella primera ciudad, quiénes la habitaban, cómo se construía y cómo fueron sentándose las bases de lo que hoy es Castelló”, ha añadido.

Asimismo, la concejala ha remarcado la importancia de acercar esta historia a las nuevas generaciones, para que “puedan descubrir que detrás de las calles, las plazas y los edificios que forman parte de nuestro día a día hay una historia de siglos que merece ser conocida y preservada”.

Fechas y horarios

Las visitas teatralizadas se celebrarán a las 19:00 horas los días 4, 7, 9, 11, 13, 18 y 20 de septiembre. La actividad será totalmente gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa a través del siguiente enlace.

Miralles ha animado a castellonenses y visitantes a participar en esta propuesta y a “dejarse llevar por los personajes y las historias que nos acompañarán durante el recorrido”, contribuyendo así a conocer y poner en valor la historia y el patrimonio de Castelló en el marco de la celebración de su 775 aniversario.