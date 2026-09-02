Compromís reclama a Carrasco solidaritat real amb Ceuta i proposa que Castelló aculla menors migrants
Ignasi Garcia: "Si l'alcaldessa vol ajudar Ceuta, que Castelló s'oferisca a acollir menors i contribuïsca a alleugerir uns serveis socials que no poden assumir en solitari aquesta emergéncia"
El Grup Municipal de Compromís ha reclamat una resposta basada en la cooperació, els drets humans i la solidaritat davant la crisi humanitària que viu Ceuta, enfront de l’ús partidista que PP i Vox estan fent de la situació. El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha defensat que “Ceuta no pot convertir-se en una trinxera política. El que necessita ara és que totes les administracions col·laboren, que es condemne sense matisos la violència i que es garantisca una resposta digna a les persones afectades, especialment als xiquets, xiquetes i adolescents que es troben sols”.
Garcia ha lamentat la utilització partidista de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per alimentar la confrontació al voltant de la crisi i ha advertit que “davant una tragèdia humana, les institucions no poden contribuir a sembrar odi ni convertir el patiment de les persones en una batalla electoral”. En aquest sentit, ha reclamat que es perseguisquen els episodis de violència i racisme i que les administracions centren els esforços en donar solucions a Ceuta i a les persones que necessiten protecció.
Compromís considera que la resposta a la crisi ha de partir de la situació individual de cada persona i del respecte als drets humans. En el cas dels menors, Garcia ha defensat que aquells que no puguen tornar amb seguretat han de ser protegits pel sistema d’acolliment, mentre es determina la seua situació amb totes les garanties i atenent sempre l’interés superior del menor. Al mateix temps, la coalició considera que el Govern central ha de millorar la gestió de la postcrisi i garantir una resposta adequada tant a les persones migrants com a la ciutadania de Ceuta.
El portaveu valencianista ha remarcat que aquesta responsabilitat no pot recaure exclusivament sobre una ciutat fronterera que està suportant una enorme pressió sobre els seus recursos. “La solidaritat amb Ceuta no consisteix en manifestar-se ni en fer-se una fotografia. Consisteix en ajudar els ceutís a recuperar la normalitat i alleugerir uns serveis socials i uns recursos d’acollida que estan desbordats. Aquesta és una responsabilitat que hem d’assumir entre totes les administracions”, ha afirmat.
Per això, Compromís ha proposat que l’Ajuntament de Castelló estudie els recursos que pot posar a disposició per acollir temporalment alguns dels menors que actualment es troben a Ceuta. “Si Carrasco vol ajudar realment Ceuta, té una manera concreta de fer-ho: que Castelló s’oferisca a acollir alguns d’aquests menors mentre es resol la seua situació. Si les ciutats i les comunitats autònomes assumim cadascuna una part de l’esforç, reduirem la pressió sobre Ceuta i els mateixos ceutís ho agrairan”, ha defensat Garcia.
Finalment, el portaveu de Compromís ha reclamat a Carrasco que abandone la confrontació partidista i centre els esforços municipals en els problemes de Castelló, al mateix temps que contribuïsca de manera efectiva davant una emergència que requereix cooperació entre territoris. “Castelló té prou problemes dels quals l’alcaldessa s’ha d’encarregar. I si vol ser solidària amb Ceuta, que ho siga de veritat: cooperació, recursos i acollida. Davant l’odi i la violència, la resposta ha de ser protegir les persones, ajudar Ceuta i actuar amb responsabilitat institucional”, ha conclòs.
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