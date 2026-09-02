Movilidad
Hasta cuándo funcionará el TRAM a la playa de Castelló y el comienzo de las nuevas obras en Ferrandis Salvador. Estos son los detalles
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castelló mantendrá una reunión la segunda semana de septiembre para analizar el proyecto
El servicio de TRAM a la playa este año tiene fecha de caducidad y, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Transportes al periódico Mediterráneo, los castellonenses podrán utilizar este medio de transporte para llegar a la costa hasta la primera quincena de este mes de septiembre. Desde que el pasado 22 de junio la administración autonómica pusiera en marcha esta línea con conexión directa a la playa en periodo estival, han sido cientos los vecinos de la capital de la Plana los que lo han utilizado, principalmente el día de San Juan (23 de junio) y para el eclipse, el pasado 12 de agosto.
Sin embargo, y con el fin de que esta línea pudiera prestar servicio a finales de junio, la Conselleria no finalizó antes del verano las obras en la avenida Ferrandis Salvador. Si bien si que están terminados los trabajos "más duros e importantes", será en octubre, al reducirse el tráfico en la zona ya que en septiembre todavía sigue habiendo una alta movilidad entre Castelló y Benicàssim, cuando ejecute los flecos que quedan pendientes.
Carril bici
Así, en este momento queda pendiente por perfilar "la obra del carril bici y algunos trabajos menores en estas zonas y terminar de coordinar con el Ayuntamiento de Castellón el dispositivo final de tráfico y los semáforos", han concretado desde la Conselleria de Transportes. Por este motivo, ambas administraciones, la autonómica y la local, tienen previsto mantener una reunión la segunda semana de septiembre para concretar esos plazos tanto de inicio como de finalización de estas obras que completarán todo el carril para la circulación del TRAM.
Finalmente, y en referencia al próximo verano y una vez finalizadas las obras en su totalidad, la Conselleria prepara "algunos cambios para el dispositivo definitivo pero el espíritu será el mismo, es decir, poder acudir a la playa sin realizar trasbordos", finalizaron las mismas fuentes oficiales en declaraciones a este diario.
Por el momento, el servicio se sigue prestando con normalidad y en los horarios habituales ya que en dirección Castelló-Benicàssim los vehículos circulan por la avenida Castalia y, en sentido contrario, por la plataforma reservada de la avenida Ferrandis Salvador.
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