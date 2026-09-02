El PSPV denuncia las asignaturas pendientes de Carrasco en el distrito oeste: Maset Blau y parque Botánica Albert

El nuevo curso comienza en el distrito oeste de Castelló con varios asuntos todavía pendientes. El Ayuntamiento continúa sin ejecutar los dos proyectos que resultaron ganadores de los presupuestos participativos de 2024-2025: el parque infantil situado junto al Maset Blau y la mejora de la iluminación del parque Botánica Carmen Albert. En total, 180.000 euros que siguen sin traducirse en actuaciones en los barrios de carretera Alcora y Raval Universitari.

El proceso participativo, iniciado en 2023, terminó con la elección de las dos propuestas que contaron con mayor respaldo vecinal. Por un lado, la mejora de la zona de juegos de la plaza Miquel Soler, situada en el margen de la carretera Alcora, con una inversión prevista de 100.000 euros. Por otro, el acondicionamiento del parque Botánica Carmen Albert, para el que se reservaron 80.000 euros.

En el caso del área infantil, la actuación finalmente seleccionada surgió como alternativa a la petición original de los vecinos: mejorar y crear nuevos parques infantiles junto al colegio Jaime I. Esta intervención estaba condicionada al desarrollo urbanístico de la zona, por lo que el equipo de gobierno planteó entonces una solución alternativa: “valorar la mejora de la zona de juegos existentes en la plaza frente al Maset Blau”.

Sin embargo, tres años después, esa actuación continúa pendiente y los 100.000 euros previstos para su ejecución todavía no se han materializado en el barrio.

De igual forma, el vecindario que eligió el acondicionamiento del parque Botánica Carmen Albert, junto al Raval Universitari, ha visto frustradas sus expectativas después de que no se haya llevado a cabo la instalación de puntos de luz autónomos con panel fotovoltaico en la zona central del parque (25.000 euros), los nuevos caños centrales y juegos de agua del estanque (25.000 euros), la instalación de un punto de reparación de bicicletas (5.000 euros) y la plantación de arbolado que genere sombras naturales (25.000 euros).

“De nada sirve animar a la participación ciudadana si todo un distrito, en este caso el oeste, se queda sin ver materializados los proyectos que votó años atrás”, en palabras de la concejala socialista Anunciación Láinez. La edil ha recordado que algunas de estas peticiones para los barrios incluyen inversiones tan necesarias en estos momentos como “zonas de juego para los más pequeños y más árboles, el verdadero oasis climático”.