La rondalla Els Llauradors ya tiene 'oficialmente' su plaza en Castelló. ¿Sabes dónde está?

La rondalla Els Llauradors, que el 24 de mayo de 2025 se despidieron de Castelló tras decenas de años ofreciendo sus mejores canciones a todos los castellonenses con un multitudinario concierto en la plaza Mayor, ya tienen, oficialmente, su plaza.

Último concierto de Els Llauradors, en la plaza Mayor, el 24 de mayo de 2025. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El Ayuntamiento la ha rotulado con la placa de cerámica y el nombre de esta agrupación musical hace apenas unos días y el nombre ya luce en la plaza donde se ubica el Palau de la Festa, según ha podido comprobar el periódico Mediterráneo.

Imagen de la placa que da nombre a la plaza. / P. A.

El actual equipo de gobierno siempre fue partidario de que Els Llauradors tuviera una plaza y la idea se comenzó a fraguar hace tiempo, pese a que comenzó a tomar forma hace ahora un año cuando el Ayuntamiento de Castelló entregó el corbatín de honor a los miembros de la rondalla, el 6 de septiembre, y en el acto institucional con motivo del 774 aniversario de la fundación de Castellón.

Un detalle de la placa de cerámica con el nombre de 'Rondalla Els Llauradors'. / P. A.