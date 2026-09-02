Cultura
La rondalla Els Llauradors ya tiene 'oficialmente' su plaza en Castelló. ¿Sabes dónde está?
El Ayuntamiento la ha rotulado con la placa de cerámica
La rondalla Els Llauradors, que el 24 de mayo de 2025 se despidieron de Castelló tras decenas de años ofreciendo sus mejores canciones a todos los castellonenses con un multitudinario concierto en la plaza Mayor, ya tienen, oficialmente, su plaza.
El Ayuntamiento la ha rotulado con la placa de cerámica y el nombre de esta agrupación musical hace apenas unos días y el nombre ya luce en la plaza donde se ubica el Palau de la Festa, según ha podido comprobar el periódico Mediterráneo.
El actual equipo de gobierno siempre fue partidario de que Els Llauradors tuviera una plaza y la idea se comenzó a fraguar hace tiempo, pese a que comenzó a tomar forma hace ahora un año cuando el Ayuntamiento de Castelló entregó el corbatín de honor a los miembros de la rondalla, el 6 de septiembre, y en el acto institucional con motivo del 774 aniversario de la fundación de Castellón.
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