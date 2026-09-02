Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS

La polémica sobre la declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) de las tascas de Castelló y su entorno vuelve a la actualidad con la presentación de un escrito a la Fiscalía Provincial de Castellón y al Síndic de Greuges por parte de alrededor de una veintena de vecinos, por el momento, a los que le piden «amparo» para que el Ayuntamiento de Castelló no elimine la ZAS para convertir la zona en un espacio de tradición gastronómica.

Estos residentes en la plaza Santa Clara solicitan a ambas instituciones que tome las medidas que estén en su mano para evitar «el botellón de Santa Clara y calles de las tascas» y que insten al consistorio a no eliminar la ZAS «ya que en caso de hacerlo la contaminación acústica en mi edificio aumentará con consecuencias funestas para mi salud y que podrían ser irreparables para nosotros».

Además, el escrito formal reclama, tanto a la Fiscalía como al Síndic el Greuges, que solicite de oficio un informe vinculante al Colegio de Médicos, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a la Sociedad de Cardiología de España sobre «las graves consecuencias que la contaminación acústica tiene sobre la salud cardiovascular, crisis de ansiedad o insomnio de los vecinos».

Por otra parte, estos mismos denunciantes residentes en los edificios más cercanos a las tascas, también han presentado alegaciones a la propuesta de cese de la ZAS (hay de plazo hasta el 14 de septiembre) que ha presentado el consistorio de la capital de la Plana ya que consideran que si esto se lleva a cabo «se podrán abrir más locales y los que hay cerrarán más tarde», según explicaron fuentes vecinales a este periódico.

Hay que recordar que la junta de gobierno del Ayuntamiento capitalino aprobó el 16 de julio tomar en consideración el informe final de resultados del servicio de monitorización en continuo de la zona de las tascas para realizar la propuesta de cese de la ZAS. Además de crear un espacio gastronómico, este texto limita el consumo de bebidas y comidas en espacios públicos así como en mesas, sillas, veladores y elementos auxiliares autorizados hasta las 23.30 horas y la actuación de los servicios municipales de limpieza a partir de esa misma hora.