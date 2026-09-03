Castelló presenta la primera edición del Beach Festival con deporte, música y ocio en la playa del Gurugú

La playa del Gurugú acogerá el próximo 5 de septiembre la primera edición del Castelló Beach Festival, una nueva propuesta impulsada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Castelló que reunirá durante una jornada actividades deportivas, música, ocio y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La concejala de Juventud, Ester Giner, ha presentado este jueves el evento junto a Mar Gargori, jefe de Negociado de Juventud, y Cosco Mallol, gerente de We Play Experience, entidad encargada de la organización con el apoyo del Ayuntamiento.

Giner ha destacado que “desde el equipo de gobierno seguimos impulsando nuevas propuestas dirigidas a nuestros jóvenes, ofreciendo alternativas de ocio saludable y participativo. El Castelló Beach Festival nos permite, además, aprovechar uno de nuestros grandes espacios, como es la playa, para despedir el verano con una jornada abierta a los jóvenes, las familias y toda la ciudadanía”.

La responsable municipal de Juventud ha subrayado también el objetivo de ampliar la oferta de ocio para los jóvenes de la ciudad y ha señalado que “queremos que los jóvenes encuentren en Castelló actividades atractivas y diferentes, vinculadas al deporte, la música y la convivencia, y que puedan disfrutar de ellas sin necesidad de salir de nuestra ciudad”.

Diez horas de actividades en la playa

El Castelló Beach Festival se celebrará entre las 10:00 y las 20:00 horas, con una programación pensada tanto para quienes quieran participar en las distintas competiciones como para quienes prefieran acercarse a la playa del Gurugú para disfrutar del ambiente y de las actividades.

El deporte tendrá un papel destacado durante la jornada. Rugby Castelló organizará un torneo y una master class de rugby playa, mientras que Castelló Arena se encargará de las propuestas de tenis playa. Por su parte, Med Beach Volley ofrecerá una competición y sesiones de iniciación al vóley playa. La oferta deportiva se completará con un torneo de fútbol playa.

La programación incluirá también una Master Class de Cubbá, a cargo de Paula, de Sexo Fuerte, y un curso de Fotografía Deportiva, impartido por Vicente Vidal. Además, los asistentes podrán participar en diferentes juegos y actividades en la arena.

Música y ocio durante toda la jornada

La música también tendrá protagonismo con la actuación en directo de La Pop.era, mientras que Bocana adaptará su carta para esta jornada, facilitando que los asistentes puedan permanecer durante todo el día en la zona del festival.

Ester Giner ha subrayado que “con esta primera edición queremos fomentar los hábitos saludables y el ocio activo, pero también generar espacios de encuentro y convivencia y dar protagonismo a los clubes y entidades deportivas de Castelló que participan en la programación”.

Hasta el momento ya se han inscrito 145 personas para participar en las diferentes actividades del Castelló Beach Festival. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta mañana al mediodía y podrá formalizarse a través del enlace disponible en el perfil de Instagram de Castelló Beach Festival, hasta completar las plazas disponibles en cada actividad.