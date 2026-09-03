Compromís denuncia que el curso comenzará en Castelló sin la climatización que el PP prometió para septiembre

El Grupo Municipal de Compromís ha criticado que el próximo 9 de septiembre, con el inicio del curso escolar 2026-2027 en Castelló, las aulas continúen sin contar con la climatización que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció el pasado mes de junio.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha puesto el foco en el Plan EduClima, presentado por el Consell con una inversión prevista de 140 millones de euros y con el compromiso de comenzar su aplicación coincidiendo con el arranque del nuevo curso escolar.

“Prometieron climatización desde septiembre y llega septiembre con las aulas sin climatizar. Una vez más, primero llegó el titular, después la propaganda y, cuando ha tocado ejecutar, hemos descubierto que detrás del anuncio no había ni la planificación ni los recursos necesarios para cumplir lo que habían prometido”, ha lamentado.

Sancho también ha cuestionado la primera medida puesta en marcha por la Generalitat, que se ha limitado a transferir entre 5.000 y 25.000 euros a los centros educativos para que sean los propios equipos directivos quienes determinen las necesidades, busquen proveedores y gestionen las actuaciones. Estas intervenciones, con carácter general, deben estar ejecutadas antes del mes de octubre.

En el caso de Castelló, los 57 centros incluidos en esta primera actuación han recibido un total de 580.500 euros, lo que supone una media de poco más de 10.000 euros por centro.

“Pérez Llorca anunció 140 millones para climatizar las aulas y, de momento, lo que ha hecho es repartir cantidades insuficientes entre los centros y dejar en manos de los equipos directivos la solución del problema. Eso no es un plan de climatización, es trasladar a los colegios e institutos una responsabilidad que debería asumir la administración”, ha afirmado.

Compromís ha señalado que esta falta de planificación ha provocado situaciones difícilmente justificables, con recursos distribuidos sin un estudio municipal previo de las necesidades de cada edificio. Sancho ha puesto como ejemplo el CEIP Herrero, un centro de nueva construcción que ya dispone de climatización y que aparece entre los beneficiarios de las ayudas, mientras otros colegios con instalaciones más antiguas y necesidades mucho mayores han recibido cantidades igualmente reducidas. “Si Carrasco hubiera hecho los deberes, Castelló tendría desde hace más de dos años una radiografía de qué aulas sufren más calor, qué centros necesitan adaptar la instalación eléctrica y dónde es prioritario invertir. Pero no ha hecho absolutamente nada”, ha criticado.

Por otra parte, el concejal valencianista ha puesto el foco en la actuación del Ayuntamiento de Castelló y ha recordado que el Pleno municipal aprobó en febrero de 2024 una moción de Compromís para analizar las condiciones climáticas de los centros escolares y avanzar en su adecuación.

Según Sancho, más de dos años después, el gobierno de Begoña Carrasco no ha llevado a cabo el trabajo previsto, lo que habría permitido anticipar las necesidades de los centros, planificar las actuaciones y coordinar las medidas con la Generalitat.

“Carrasco tenía una herramienta aprobada por el Pleno para anticiparse al problema y la ha dejado en un cajón. Si hubieran cumplido el acuerdo, ahora podríamos aprovechar mucho mejor cada euro y priorizar los centros que realmente lo necesitan. Pero la falta de trabajo de Carrasco se ha sumado a la improvisación de Pérez Llorca”, ha señalado Sancho.

Falta de planificación municipal

Además, Compromís ha advertido de que el modelo elegido por la Generalitat genera nuevos interrogantes sobre la instalación y el mantenimiento futuro de los aparatos. La coalición considera que no es razonable trasladar a los equipos directivos la responsabilidad de comprar y gestionar soluciones técnicas sin que exista una planificación coordinada entre Conselleria y Ayuntamiento que determine también quién asumirá posteriormente las adaptaciones, reparaciones y mantenimiento.

“No solo les han trasladado el trabajo de buscar una solución en pleno verano, sino que corremos el riesgo de generar un problema nuevo cuando los equipos necesiten mantenimiento o reparaciones. La climatización de los centros públicos necesita criterios técnicos, inversiones estructurales y una administración que asuma sus responsabilidades, no dejar cada colegio a su suerte”, ha advertido.

Finalmente, Sancho ha lamentado que el curso comience “con una Generalitat y un Ayuntamiento más preocupados por señalar al profesorado que por asumir sus propias responsabilidades” y ha reclamado a Carrasco que reivindique ante el Consell las inversiones que necesita Castelló.

“Las improvisaciones de Pérez Llorca y la inacción de Begoña Carrasco harán que el 9 de septiembre los niños y niñas de Castelló vuelvan a entrar en aulas que continúan sin estar preparadas para las temperaturas que sufrimos. Después de dos años de advertencias, mociones y promesas, ya no valen más anuncios. Lo que necesitamos es que Carrasco deje de mirar hacia otro lado, que exija a la Generalitat los recursos necesarios y que las dos administraciones se arremanguen y empiecen, de una vez, a hacer el trabajo”, ha concluido.