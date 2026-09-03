Esto es lo que costará cada mascletà de las Fiestas de la Magdalena 2027

El Consejo Rector de Fiestas ha dado luz verde por unanimidad a las bases reguladoras del Concurso de Espectáculos Pirotécnicos-Mascletaes de las Fiestas de la Magdalena 2027, un procedimiento que ahora deberá continuar su tramitación para que el Patronato Municipal de Fiestas eleve las bases al Consejo Rector para su aprobación.

El concurso mantendrá el formato de las últimas ediciones y contará de nuevo con la participación de siete empresas pirotécnicas, que competirán entre los días 1 y 7 de marzo de 2027. Las mascletaes volverán así a ocupar un lugar destacado dentro de la programación de la semana grande de Castellón, convirtiéndose en uno de los actos con mayor seguimiento y expectación durante las fiestas de la Magdalena.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “las mascletaes forman parte de la esencia de nuestras fiestas y cada día congregan a miles de personas. Quiero agradecer especialmente el trabajo del equipo de Pirotecnia de la Junta de Fiestas, que dedica muchas horas a preparar y coordinar toda la programación pirotécnica de la Magdalena para ofrecer espectáculos de la máxima calidad”.

Selma ha señalado que “queremos seguir apostando por la calidad de los espectáculos pirotécnicos y por un concurso que cada año genera una gran expectación entre los castellonenses y quienes nos visitan durante la Magdalena. Detrás de cada mascletà y de cada espectáculo hay un importante trabajo de planificación y coordinación que hace posible una programación a la altura de nuestras fiestas”.

El concurso contará con una dotación global de 72.500 euros. De esta cantidad, 66.500 euros se destinarán a sufragar la participación de las siete empresas seleccionadas, que percibirán 9.500 euros, IVA incluido, por cada mascletà, mientras que los 6.000 euros restantes corresponderán a los premios del concurso.

Premios económicos

Las bases establecen un primer premio de 3.000 euros y trofeo acreditativo. Además, el Patronato Municipal de Fiestas formulará a la empresa ganadora una invitación para la contratación de la mascletà de inicio de las Fiestas de la Magdalena de 2028.

El segundo premio estará dotado con 2.000 euros y trofeo, mientras que el tercer premio contará con 1.000 euros y su correspondiente trofeo acreditativo.

A estos reconocimientos se sumarán otros dos trofeos, sin dotación económica, destinados a distinguir el mejor terremoto terrestre y el mejor terremoto aéreo de las siete mascletaes participantes.

Las bases contemplan que podrán presentarse al concurso las empresas pirotécnicas interesadas, correspondiendo posteriormente a la Presidencia del Patronato la resolución de la convocatoria, incluida la selección de las empresas que dispararán las mascletaes y la concesión de los premios.