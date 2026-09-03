Sequiol es la ganadora del concurso de gaiatas de mano 2026

El concurso de gaiatas de mano ya tiene ganadores. La convocatoria ha contado con la participación de las 19 Comisiones de Sector de Castelló en la Categoría A, mientras que en la Categoría B, dirigida a particulares y asociaciones, se han presentado 3 propuestas de la Federació de Colles, la Colla Bacalao y Laura Traver Melià.

En la Categoría A, reservada a las Comisiones de Sector, el primer premio, dotado con 600 euros y diploma de honor, ha sido para la gaiata 15 Sequiol. El segundo premio, con 500 euros y diploma de honor, ha recaído en la gaiata 6 Farola Ravalet, mientras que la gaiata 18 Cremor se ha llevado el tercer premio, dotado con 400 euros y diploma de honor.

El cuarto premio ha sido para la gaiata 5, el quinto premio para la gaiata 2 y el sexto premio para la gaiata 8, todas ellas reconocidas con diploma de honor.

Por su parte, en la Categoría B, el primer premio, dotado con 400 euros y diploma de honor, ha sido para la Colla Bacalao, mientras que el segundo, con 200 euros y diploma de honor, ha correspondido a Laura Traver Melià.

Imagen de la gaiata presentada por la colla Bacalao. / Mediterráneo

Las creaciones participantes podrán contemplarse a partir de este sábado 5 de septiembre a las 12:00 horas en la Fundación Dávalos-Fletcher, cuando tendrá lugar la inauguración de la exposición de gaiatas de mano. La muestra permitirá conocer de cerca las diferentes propuestas presentadas al concurso y las piezas reconocidas por el jurado.