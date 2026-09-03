Los grandes éxitos de Mecano toman este sábado la Plaza Mayor de Castelló

La Plaza Mayor de Castelló será escenario este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, de un concierto gratuito a cargo del grupo Dalí, que ofrecerá un tributo a Mecano con motivo de los actos conmemorativos del 775 aniversario de la ciudad.

La actuación se enmarca en la programación especial organizada para celebrar esta efeméride y permitirá al público disfrutar de algunos de los temas más conocidos de la popular banda española.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “esta programación del 775 aniversario nace con la voluntad de ofrecer propuestas para todos los públicos y de hacer partícipe a toda la ciudad de una efeméride tan especial. Queremos combinar actividades que nos acerquen a nuestra historia con otras propuestas más actuales, culturales, musicales y de ocio, como este concierto, que nos permitirá disfrutar en pleno corazón de Castelló de algunos de los grandes éxitos de Mecano”.

Selma ha añadido que “queremos que este aniversario se viva en la calle y que, a lo largo de los próximos meses, castellonenses y visitantes puedan disfrutar de una programación amplia, diversa y pensada para celebrar juntos los 775 años de nuestra ciudad”.

Dalí es una banda madrileña creada en 2016 y liderada por su vocalista, Stella Dalí. La formación está integrada por músicos especializados en el repertorio de Mecano y, desde sus inicios, ha llevado su espectáculo por distintos escenarios de España.

Imagen del cartel del Tributo a Mecano. / Mediterráneo

El grupo ofrece un directo centrado en recuperar el sonido y la esencia de Mecano, una de las formaciones más populares de la música española de los años 80. Para ello, la propuesta combina la interpretación en directo con una puesta en escena que incorpora vestuario, coreografías, iluminación, sonido y producción audiovisual.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y repasa algunos de los temas más reconocibles de la trayectoria musical de Mecano, recreando la estética y el ambiente de sus conciertos.

En el repertorio previsto figuran canciones como ‘La fuerza del destino’, ‘Cruz de navajas’, ‘Hijo de la luna’, ‘Hawai Bombay’, ‘Mujer contra mujer’, ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Barco a Venus’, ‘Maquillaje’ o ‘Un año más’, entre otros grandes éxitos de Mecano.

El concierto se suma así a las actividades culturales, patrimoniales, festivas y divulgativas organizadas con motivo del 775 aniversario de Castelló, una celebración que no se limita a los actos centrales de septiembre, sino que contará con nuevas iniciativas y eventos durante todo el año.