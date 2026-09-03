María España: "El Ayuntamiento de Castellón acompaña a los centros educativos para agilizar al máximo la puesta en marcha del Plan EduClima de la Generalitat"

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Castellón, María España, ha respondido a las declaraciones realizadas por el grupo municipal de Compromís en relación con la puesta en marcha del Plan de Confort Térmico EduClima, impulsado por la Generalitat Valenciana para mejorar las condiciones de climatización de los centros educativos.

España ha destacado que “el Ayuntamiento de Castellón está yendo de la mano de los centros educativos desde el primer momento, acompañándolos y ayudándolos en todo lo necesario para que el Plan EduClima pueda ponerse en marcha lo antes posible”.

En este sentido, la edila ha recordado que, antes de finalizar la actividad lectiva en los centros, el pasado 24 de julio, el Ayuntamiento mantuvo una reunión con los equipos directivos para informarles detalladamente sobre la puesta en marcha del programa, resolver dudas, así como sobre la documentación necesaria para poder avanzar en la instalación de los equipos.

“Les facilitamos el esquema de la instalación eléctrica y el Boletín de Revisión Anual favorable de las instalaciones (BRA), además de una guía explicativa sobre cómo remitir la documentación necesaria para que la Conselleria pueda autorizar la colocación de determinados aparatos”, ha explicado España.

La concejala ha señalado que “en estos momentos, los centros educativos de la ciudad están trabajando en esta cuestión y cuentan ya con toda la documentación e información que tenía que facilitar el Ayuntamiento”, de manera que puedan determinar las soluciones más adecuadas a las características y necesidades de cada centro.

Asimismo, España ha recordado que la Conselleria de Educación ha transferido a cada centro educativo los fondos destinados a que sean los propios centros quienes decidan las soluciones de climatización que consideran más adecuadas de cara al inicio del nuevo curso.

Estas ayudas oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro, en función de sus características y necesidades, y permitirán la adquisición de equipos de climatización y la puesta en marcha de otras medidas destinadas a mejorar el confort térmico.

Inacción del anterior gobierno municipal

María España ha querido poner también el foco en la gestión realizada durante los últimos años y ha lamentado que “durante todos los años de gobierno de Compromís y el PSOE en el Ayuntamiento no se hizo absolutamente nada para abordar de manera decidida el problema de la climatización de los centros educativos”.

“Resulta cuanto menos llamativo que quienes durante años tuvieron la responsabilidad de gobierno y no impulsaron ninguna solución estructural para mejorar el confort térmico de los colegios ahora pretendan dar lecciones a quienes estamos trabajando para resolver un problema que ellos dejaron sin abordar”, ha afirmado.

Frente a esa falta de actuación, la concejala ha destacado que el actual equipo de gobierno está impulsando medidas y buscando recursos para mejorar de manera real las condiciones de los centros educativos de Castellón.

“Este gobierno no se ha limitado a reclamar soluciones, sino que está trabajando para conseguir recursos y ponerlas en marcha. Un buen ejemplo es que ya hemos conseguido más de 1,8 millones de fondos europeos para la implementación de oasis climáticos en hasta 18 centros educativos de la ciudad”, ha señalado España.

El Plan EduClima beneficiará hasta a 57 centros educativos públicos de la ciudad de Castellón, con una inversión global de 580.500 euros.

La concejala ha recordado que el Ayuntamiento de Castellón también ha trabajado durante los meses de verano para mejorar las condiciones de los espacios educativos.

“Durante estos meses estivales hemos activado medidas extraordinarias de climatización para garantizar las mejores condiciones para los niños y niñas que han disfrutado de las escuelas de verano en diferentes colegios de la ciudad”, ha concluido.

España ha reafirmado así el compromiso del Ayuntamiento de Castellón con la mejora del confort térmico de los centros educativos y ha subrayado que “seguiremos trabajando de la mano de los centros y de la Generalitat para que las actuaciones previstas se puedan materializar cuanto antes”.