El PSPV critica la renuncia a la subvención para luchar contra las drogas entre jóvenes en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló renunció en 2025 a la solicitud de las subvenciones que cada año concede el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional contra las Drogas. El propio departamento de Juventud ha confirmado que el consistorio no se acogió a esta línea de ayudas que han beneficiado a 42 ayuntamientos de España con 4,5 millones de euros.

El Grupo Municipal Socialista solicitará explicaciones el lunes en comisión informativa para conocer el motivo por el que el gobierno local desestimó esta ayuda estatal que permite aplicar programas contra la drogadicción. Frente a la pasividad del ejecutivo que preside Begoña Carrasco, otros municipios como Getafe (193.000 habitantes) han recibido 229.450 euros, Alcorcón (175.000), 33.606 euros, Soria (41.279), 28.350 euros o Teruel (37.000), 34.355 euros.

Las convocatorias anuales de esta línea de ayudas permiten activar planes de ocio alternativo para ofrecer a menores y jóvenes entornos seguros alejados del consumo de drogas. Estas propuestas financiadas por el Gobierno de España sí podrán llevarse a cabo en ciudades como Pamplona, A Coruña, Badajoz, Santander o Valencia, que presentaron sus memorias para optar a las ayudas que Castelló desestimó pese a que el problema de las adicciones también está presente en esta ciudad.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha lamentado la decisión tomada por el gobierno de Begoña Carrasco, que “demuestra que las prioridades son distintas para quienes gestionan el dinero público de las preocupaciones de la ciudadanía de Castelló”. “Nuestra ciudad pierde una oportunidad para ofrecer entretenimiento y formación seguros para la juventud, en entornos libres de estupefacientes y encaminados al acompañamiento hacia la edad adulta en condiciones de salud”, en palabras de Puerta.