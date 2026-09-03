Estos son los galardonados con los Premios Ciutat de Castelló 2026

Todo preparado para que el próximo lunes, 7 de septiembre, tenga lugar una nueva edición de los Premios Ciutat de Castelló. Un acto organizado desde la concejalía de Cultura de Castelló que supone el pistoletazo de salida a la temporada cultural con una gala que comenzará a las 19.30 horas en el Teatro Principal.

El 775 aniversario de la fundación de la capital de la Plana será el gran protagonista de una velada que viajará del medievo hasta la Inteligencia Artificial. En la edición de 2026 el jurado de expertos ha decidido reconocer el trabajo del pianista Albert Guinovart (8º Premio a la Excelencia Musical Guitarrista Manuel Babiloni), la artista Miriam Carrasco (27º Premio Literatura Infantil Ilustrada Tombatossals), el historiador Juan Jarque (43º Premio Humanidades y Ciencias Sociales) y el dramaturgo Sergio Serrano (32º Premio de Teatro). La cita también servirá para presentar la edición de las obras ganadoras en 2025 en las modalidades de narrativa, teatro e ilustración infantil a cargo de sus autores.

Imagen de los cuatro galardonados. / Mediterráneo

La fundadora de la Nit de L’Art, Yvonne Bacas, ejercerá como mantenedora del acto y repasará en su discurso algunos de los hitos culturales de las dieciocho ediciones con las que cuenta este festival. Otro de los grandes atractivos de la noche será la actuación del Cor Jove de la Comunitat Valenciana, bajo la dirección de José Vicente Balaguer.

Una agrupación coral formada por 30 jóvenes vocalistas que serán los encargados de crear la banda sonora de la velada. La concejala de Cultura, María España, ha destacado que estamos ante “la gran noche del talento castellonense, un acto que ya se ha convertido en imprescindible en el calendario cultural. Estamos seguros que el Teatro Principal volverá a llenarse de escritores, músicos, pintores y asociaciones culturales de toda la provincia. Ellos son los grandes protagonistas de esa noche y queremos homenajearlos como se merecen”.