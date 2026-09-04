El Ayuntamiento de Castelló y la UJI abren los Premios Talento con 90.000 euros para impulsar el emprendimiento

Los Premios al Talento Emprendedor del Estudiantado de la UJI, promovidos por el Ayuntamiento de Castellón y la Universitat Jaume I , abren la quinta edición con una dotación máxima de 90.000 euros para impulsar ideas, proyectos y empresas surgidas de la comunidad universitaria.

El concejal de Impulso Económico, Ocupación y Capital Humano, Juan Carlos Redondo y la vicerrectora de Innovación, Transferencia y Territorio, Marisa Flor han presentado esta mañana en el Menador una convocatoria que arrecia la apuesta municipal y universitaria por la innovación y el emprendimiento con la concesión de hasta 17 galardones en tres categorías. Los Premios Talento están financiados por el Ayuntamiento de Castellón y gestionados por la UJI a través del Vicerrectorado y de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje.

Para Juan Carlos Redondo, desde el Ayuntamiento no solo queremos reconocer el talento, sino “generar las condiciones para que pueda quedarse, crecer y aportar valor en nuestra ciudad. Este año reforzamos esta apuesta con una convocatoria que llega a los 90.000 euros y 17 premios, apoyando a las diferentes fases del proceso emprendedor, desde la idea hasta la empresa. Tenemos en la Universitat Jaume I una extraordinaria fuente de conocimiento, investigación e innovación, y queremos que todo ese potencial encuentre oportunidades para desarrollarse aquí. Queremos un Castellón capaz de generar, atraer y retener talento, y de convertir las buenas ideas en proyectos, empresas y ocupación”.

La convocatoria diferencia tres momentos del proceso emprendedor. La categoría de aceleración empresarial se dirige a empresas de creación reciente con sede en la ciudad de Castellón que ya desarrollan su actividad con una propuesta innovadora; la segunda, a proyectos emprendedores surgidos de la Universidad; y la tercera reconocerá ideas disruptivas del alumnado de la UJI que dan respuesta a los retos de futuro de la capital de la Plana.

“Los Premios al Talento Emprendedor nos permiten identificar y acompañar el talento universitario porque los conocimientos, las capacidades y las ideas generados a la UJI se conviertan en proyectos con recorrido”, ha señalado la vicerrectora. Flor, quien ha agradecido en el Ayuntamiento su compromiso con el emprendimiento y con la Universidad, ha añadido que “esta es también una vía fundamental de transferencia: conectar la capacidad innovadora del estudiantado y de la comunidad universitaria con las necesidades del territorio y facilitar que se traduzca en actividad económica, ocupación e impacto social y ambiental”.

Hasta 60.500 euros para empresas de creación reciente

La categoría de aceleración empresarial otorgará un primer premio de 20.500 euros y hasta cuatro accésits de 10.000 euros cada uno. Pueden optar microempresas y pymes constituidas a partir del 1 de enero de 2019, que tengan la sede social y desarrollan la actividad en Castelló de la Plana. Al menos una de las personas fundadoras tiene que ser estudiante o titulada a la UJI durante los últimos diez años. En la valoración se tendrán en cuenta la innovación y diferenciación de la actividad, la oportunidad de negocio, la viabilidad o el potencial de crecimiento e internacionalización del proyecto, entre otros de otros factores.

Siete premios para convertir proyectos en nuevas empresas

La segunda categoría concederá siete premios de 4.000 euros a proyectos emprendedores que todavía no estén constituidos como empresa ni como persona empresaria individual. Las iniciativas pueden presentarse individualmente o en equipo y tienen que encontrarse en una fase avanzada, con un servicio o prototipo probado en el mercado y resultados medibles. Al menos una persona del equipo tiene que ser estudiante de la UJI o haberse titulado en los últimos cinco años. En caso de resultar premiadas, las personas beneficiarias tendrán que constituir una sociedad mercantil o cooperativa con sede social y fiscal en la ciudad de Castellón.

Soluciones a los retos de futuro de Castellón

La tercera categoría está pensada para facilitar que el estudiantado transformo la observación de un problema de la ciudad en una primera propuesta de solución. Incluye cinco premios de 300 euros para ideas disruptivas relacionadas con retos de futuro de Castellón y vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las persones participantes, individualmente o en equipos, tienen que ser estudiantes de la Universitat Jaume I durante los cursos 2025-2026 o 2026-2027. El jurado valorará especialmente el análisis del problema, la relación con los ODS, la originalidad y el carácter innovador de la solución, los recursos necesarios para aplicarla y su posible impacto económico, social y ambiental.

Candidaturas hasta el 25 de septiembre

Las candidaturas se pueden presentar hasta el 25 de septiembre. Los formularios, bases e información y las bases de los premios están disponibles en el web www.premisemprenedoria.uji.es.