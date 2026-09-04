Castelló despide a las Reinas de las Fiestas 2026 y sus cortes en el cierre del ciclo festivo

El Teatre del Raval ha acogido este viernes el acto de clausura del ciclo festivo de Castellón, una cita que ha servido para despedir oficialmente a Clara Sanz y Ana Colón como Reina de las Fiestas y Reina Infantil de Castellón 2026, respectivamente, junto a sus cortes de honor.

Las imágenes recogen los momentos más destacados del acto de clausura del ciclo festivo celebrado en el Teatre del Raval - Rafa Lloret, donde Clara Sanz y Ana Colón se despidieron como Reinas de las Fiestas de Castellón 2026 junto a sus respectivas cortes. La ceremonia reunió también a las representantes de 2027, madrinas de las comisiones gaiateras, miembros del ‘món de la festa’ y autoridades. / Manolo Nebot

La ceremonia ha reunido a numerosos representantes del mundo festero de la ciudad. Entre los asistentes han estado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos; así como las Reinas de las Fiestas de Castellón 2027, María Collados y Nayra Luque. También han participado madrinas y madrinas infantiles de las diferentes comisiones gaiateras, entidades festivas y otras autoridades.

Durante el acto, la alcaldesa ha destacado el legado que dejan las representantes de 2026 y ha subrayado que su vínculo con las fiestas de Castellón permanece más allá del final de su reinado. “Una es reina siempre. Deja su reinado, sí, pero es reina siempre, porque un reinado no se mide por el tiempo que dura. Se mide por lo que deja”, ha señalado Carrasco.

La primera edila también ha trasladado el agradecimiento de la ciudad a Clara Sanz y Ana Colón por su labor durante el último año. “No os vamos a olvidar, porque habéis sido unas reinas absolutamente inolvidables”, ha afirmado durante una intervención en la que ha hecho referencia al recuerdo, al paso del tiempo y al inicio de nuevas etapas.

Carrasco ha recurrido además a referencias cinematográficas y personajes de ficción para hablar del significado de cerrar un ciclo, deteniéndose especialmente en la película de animación ‘Up’. En este sentido, ha señalado que “el final de una etapa no significa el final de la historia, es el principio de otra”.

La alcaldesa también ha recordado algunos de los momentos centrales vividos durante el reinado de ambas representantes, desde el Pregó hasta la Romería de les Canyes o el Vítol, y ha destacado que la experiencia festiva ha ido mucho más allá de esos grandes actos. “La aventura estaba en cada día que compartisteis con vuestras cortes y 190.000 vecinos de esta ciudad”, ha asegurado.

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El acto ha concluido así un año de representación festiva para Clara Sanz y Ana Colón y ha simbolizado el relevo hacia el nuevo ciclo de 2027, con María Collados y Nayra Luque como nuevas máximas representantes de las fiestas de Castellón.