Compromís pide reservar 24 horas de los Bonos Comerciales a nuevos clientes para impulsar el comercio local

El Grupo Municipal de Compromís ha propuesto que las primeras 24 horas de la próxima campaña de Bonos Comerciales de Castelló se reserven a personas que no adquirieron bonos en la edición anterior, con el objetivo de conseguir que esta política municipal sirva realmente para atraer nueva clientela al pequeño comercio. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que los bonos comenzaron a aplicarse durante el gobierno del Acord de Fadrell y se han consolidado como una de las principales herramientas de dinamización comercial. “Los bonos comerciales deben servir para que el pequeño comercio de Castelló gane nuevos clientes, no solo para hacer descuentos. El objetivo es que personas que habitualmente no compran en estos establecimientos entren, los conozcan, descubran sus productos y servicios y tengan motivos para volver”, ha explicado.

Garcia ha defendido que Castelló aplique fórmulas que ya utilizan otros municipios en colaboración con Confecomerç y que la propia entidad ha trasladado a Compromís. La propuesta consiste en dar prioridad durante las primeras 24 horas a las personas que no adquirieron bonos el año anterior y, una vez finalizado este periodo, abrir la adquisición a toda la ciudadanía hasta agotarlos. “No queremos impedir que quien ya ha utilizado los bonos pueda volver a beneficiarse de ellos. Lo que proponemos es dar una primera oportunidad a quien todavía no los ha probado para que el dinero público sirva también para ampliar la base de clientes del comercio local”, ha señalado.

Compromís ha recordado que esta propuesta forma parte de un modelo comercial mucho más amplio que la coalición ya llevó al Pleno municipal en febrero de 2025 después de trabajar con Confecomerç. Garcia ha advertido de que “Castelló no puede continuar encadenando campañas puntuales sin una estrategia de ciudad” y ha vuelto a reclamar un Plan Estratégico de Comercio, y no únicamente un plan anual de actuaciones, que fije objetivos a medio y largo plazo ante las dificultades que atraviesa el sector. “Mientras el comercio de Castelló no para de perder establecimientos, Carrasco continúa sin una estrategia seria. Cuando cierra un comercio ya no la vemos haciéndose fotos en la puerta como hacía cuando estaba en la oposición. Ahora es alcaldesa y lo que le corresponde es actuar”, ha afirmado.

En este sentido, la coalición ha insistido también en la necesidad de que la plaza creada en el área municipal de Comercio sea ocupada por un técnico o técnica especialista en comercio, y no por personal técnico de administración general. Para Compromís, una ciudad con el peso comercial de Castelló necesita profesionales específicamente preparados para analizar la evolución del sector, mantener una interlocución permanente con comerciantes y asociaciones y desarrollar y evaluar el futuro Plan Estratégico. “No podemos pretender frenar el cierre de establecimientos con improvisaciones. Necesitamos diagnóstico, planificación, personal especializado y políticas que se puedan evaluar”, ha remarcado Garcia.

Ignasi Garcia es portavoz del grupo municipal de Compromís en Castelló. / Mediterráneo

El portavoz valencianista también ha reclamado a Begoña Carrasco que cumpla su compromiso de facilitar el aparcamiento a la clientela del comercio local mediante acuerdos con los aparcamientos de la ciudad. “Los comerciantes necesitan que facilitemos el acceso a sus negocios. Menos Día de la Suegra y más tiques de aparcamiento; menos ocurrencias y más políticas que ayuden realmente a vender”, ha señalado Garcia, que ha recordado que Compromís ya planteó en el Pleno tarifas reducidas o tiempo de aparcamiento gratuito vinculado a las compras en establecimientos locales.

Finalmente, Garcia ha advertido de que la situación del sector obliga al Ayuntamiento a abandonar “la propaganda y las actuaciones aisladas” y construir una política comercial estable junto a los profesionales. “El pequeño comercio es una de las columnas vertebrales de nuestro tejido productivo, da vida a las calles y a los barrios y está formado por miles de personas autónomas y trabajadoras que necesitan un Ayuntamiento a su lado. Los bonos comerciales funcionan y debemos potenciarlos, pero tenemos que conseguir que sirvan para sumar nuevos clientes y deben ir acompañados de una estrategia, personal especializado y medidas concretas de accesibilidad. Castelló está perdiendo comercio y Carrasco ya no puede continuar mirando hacia otro lado”, ha concluido.