Obras en la carpintería exterior de estos tres colegios de Castelló para mejorar el aislamiento térmico

Los CEIP Carles Salvador, Sanchis Yago y Enriqueta Agut estrenarán este curso escolar la renovación de la carpintería exterior cuyas obras forman parte de las mejoras que ha ejecutado el Ayuntamiento de Castelló en los colegios públicos para modernizar sus instalaciones y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. Así lo han destacado el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, y la edila de Educación, María España, en la recepción de estas obras que han tenido lugar durante el verano y que mejorarán el aislamiento térmico además de favorecer un mayor confort en las aulas tanto en verano como en invierno. En la visita también han participado la arquitecta municipal Alba Martín; la interventora general municipal, Amparo Grifo; así como responsables de los centros educativos y de las empresas encargadas de ejecutar las actuaciones.

Visita de los concejales Toledo y España al CEIP Carles Salvador de Castelló. / Mediterráneo

Toledo ha señalado que el equipo de gobierno "está para solucionar los problemas de los ciudadanos y para atender las reivindicaciones que llevaban años pendientes, por lo que aprovechando el parón de las clases hemos podido ejecutar unas actuaciones muy demandadas por las comunidades educativas de estos centros". Por su parte, la concejal de Educación, María España, ha recordado que estas actuaciones se suman a otras iniciativas que está impulsando el Ayuntamiento de Castelló para mejorar las instalaciones. Entre ellas destaca el Plan Confort Térmico EduClima de la Generalitat Valenciana que beneficiará hasta a 57 colegios con una inversión de 580.500 euros. España también ha explicado que la obtención de más de 1,8 millones de fondos europeos contribuirá a la implantación de oasis climáticos en los centros educativos para hacer frente a las altas temperaturas.

La inversión total realizada en estos tres colegios asciende a 501.841 euros distribuidos en 183.813 euros para el CEIP Carles Salvador; 104.890 para el Sanchis Yago y otros 213.137 euros para el Enriqueta Agut.