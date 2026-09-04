El PSOE lamenta que el Centro Urban de Castelló retrase su inicio de curso y deje fuera a los menores de 60 años

El Centro Urban, situado en el distrito oeste de Castelló, ha retrasado, de momento sin fecha, el inicio de actividades del curso 2026/2027 aunque ya ha comunicado a las personas usuarias que este año no habrá programación para menores de 60 años.

“Primero dejan sin aire acondicionado la biblioteca del Centro Urban durante tres años, luego la incluyen en el mapa de oasis climáticos pero la cierran en agosto y ahora retrasan sin fecha el inicio de la programación y, encima, la reducen a personas mayores de 60 años”, ha lamentado el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, José Luis López.

Así lo confirman los mensajes difundidos por el canal de Whatsapp del centro a los usuarios: “Queremos comunicaros que el periodo de reparto de boletos y matriculación para las actividades se va a retrasar este año. Si queréis, podéis llamar para ver si hay alguna novedad a finales de septiembre”. Cabe recordar que el propio Ayuntamiento marcó del 3 al 11 de mes el reparto de números para realizar el sorteo el sábado 12 y tramitar las matrículas entre el 16 y el 30 de septiembre.

Ahora el Centro Urban deja abierta la posibilidad a que sean los usuarios quienes llamen al centro “para ver si hay alguna novedad a finales de septiembre”, si bien desconoce cuándo estará listo el nuevo calendario.

Por otro lado, otro mensaje difundido por el mismo canal confirma: “Queremos informaros de que este año no saldrá programación para menores de 60 años. La actividad del centro será exclusiva para mayores”. Un mensaje que culmina con un agradecimiento “a todas las personas que habéis formado parte de nuestro día a día”.

El portavoz adjunto ha acusado al consistorio de la diferencia de trato que aplica el Ayuntamiento de Castelló según la zona de residencia del vecindario. “No puede ser que el código postal marque que una persona tenga o no alternativas para desarrollarse, aprender o practicar un deporte”, según esta parte. “El abandono al que está sometido el distrito oeste es una evidencia en cuanto a inversiones y servicios públicos”, según López.