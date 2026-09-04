Los 26 puntos más inundables de Castelló. Refuerzan la limpieza de sus imbornales en previsión de fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Castelló intensifica la limpieza de imbornales en previsión de que con la llegada del otoño puedan producirse fuertes lluvias en la ciudad y desde agosto pone especial atención en la adecuación de los que se encuentran en casi una treintena de zonas más conflictivas como son la avenida Sos Baynat, Racó de la Torreta, barrio de Castalia, la carretera de Valencia, calle Torrenostra, calle Magallanes, calle Alcocebre, calle Balerma y calle Miguel Santángel (en el entorno de Botánico Cavanilles), carretera de Borriol, grupo San Marcos, Hospital General de Castellón, Barranco del Sol, Senillar, la Molinera, la Travessera, el Bovar, ermita de Sant Roc en la zona del Pinar del Golf, el Racó de Galera, pasos inferiores, la ronda Sur, la avenida Riu Sec, el camino La Ratlla de Almassora, la ronda Oeste, la ronda decircunvalaciónn y la avenida del Mar en el entorno del TRAM. Así lo ha explicado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, y el jefe del servicio de Tetma (Simetría), responsable de estos trabajos, en la visita a estas tareas que ha tenido lugar en el entorno del paseo Río Nilo, en el PAU Censal. Dentro de este plan especial y extraordinario se limpian una media de 95 imbornales al día de estas zonas desde el pasado mes y estas acciones terminarán antes de octubre.

Carrasco ha remarcado el compromiso del equipo de gobierno con la seguridad de los ciudadanos ante posibles episodios de lluvias y ha hecho hincapié en que “la seguridad de los castellonenses es la principal prioridad de este gobierno municipal y pasa indiscutiblemente por la prevención. Trabajamos durante todo el año con planificación y antelación para que la ciudad esté totalmente preparada y mantenga la máxima capacidad de evacuación de las aguas pluviales de cara a las posibles precipitaciones del otoño".

14.043 imbornales en toda la ciudad

La primera edila ha destacado que el consistorio ha activado el dispositivo de limpieza de prevención con este refuerzo en la limpieza de imbornales en estos 26 puntos más conflictivos pese a que de forma ordinaria y dos veces al año, el Ayuntamiento limpia los 14.043 imbornales que existen en Castelló.

El objetivo es estar prevenidos en caso de lluvias torrenciales en otoño y estos trabajos se suman a la limpieza de acequias municipales durante todo el año y a los trabajos que hace el coto arrocero en las que son de su propiedad, además de a las tareas de adecuación del cauce del Riu Sec, en su trama más urbana que es la que corresponde al Ayuntamiento tras la firma del convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). A la administración estatal corresponde la limpieza de la zona de la desembocadura, que el Ayuntamiento ya le ha solicitado que ejecute en dos ocasiones. "Estamos a la espera de la respuesta", ha dicho Carrasco.

"Desde el Ayuntamiento atendemos también los avisos que realiza la ciudadanía a través del servicio de mantenimiento de ciudad", ha concretado la alcaldesa, quien ha detallado que el municipio cuenta con un servicio contratado que le proporciona información sobre el tiempo --inforatge-- con el fin de conocer la previsión de fuertes lluvias, ya que, debido a las altas temperaturas del mar Mediterráneo, se podría esperar un episodio de tempestades el próximo mes.