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Simó (PSPV) oficializa su candidatura a alcaldable: "Castelló merece un gobierno que escuche y resuelva”

El socialista defiende un ejecutivo "que se preocupe por las personas"

Rafa Simó, junto a José Luis López y Eva Redondo, este viernes,

Rafa Simó, junto a José Luis López y Eva Redondo, este viernes, / KMY ROS

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Iván Checa

Iván Checa

Castelló

Ya es oficial. El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha registrado este viernes su precandidatura a liderar la lista municipal socialista en las próximas elecciones con la apertura del plazo dentro del proceso de primarias.

Castelló merece más”, ha afirmado el dirigente socialista, quien ha presentado la documentación en la sede de la agrupación acompañado del concejal José Luis López y la senadora Eva Redondo. El grauero ha defendido que la ciudad "merece un gobierno que salga a la calle a escuchar y a resolver, merece políticas que afronten los problemas reales de la gente: la vivienda, los cuidados y la recuperación y dignificación de los barrios”.

Simó ha abogado por “una alcaldesa que deje de preocuparse por las fotos para empezar a preocuparse por las personas” y ha defendido que este paso adelante responde a la "voluntad de dar certezas y empezar a trabajar cuanto antes por el futuro de la ciudad".

"Un punto de inflexión"

El líder socialista ha insistido en que su proyecto representa "un punto de inflexión" frente a una alcaldesa que, a su juicio, "ha perdido el pulso de la ciudad". "Castelló necesita soluciones en los barrios, necesita vivienda accesible y servicios públicos fuertes que sostengan la vida de las familias, de los trabajadores y trabajadoras, de los jóvenes y los mayores", ha señalado.

Será el lunes cuando finalice este plazo de presentación de candidaturas a las primarias. Un proceso que Simó encara con todas las garantías para concluirlo proclamado como cabeza de lista, más si cabe después de obtener el apoyo mayoritario en las sucesivas asambleas celebradas desde que asumió la secretaría general de la agrupación local hace dos años.

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Su etapa ha estado centrada en cohesionar el partido y revitalizar su actividad, tanto a nivel interno como externo. Además, ha centrado las miradas en el acceso a la vivienda, los cuidados, la sanidad y la educación públicas, la migración o la lucha contra el cambio climático. También ha impulsado campañas informativas sobre la tasa de basuras o para recoger propuestas de los barrios. Además, la ejecutiva municipal ha desarrollado una oposición firme y coordinada con el grupo municipal socialista, fiscalizando la gestión del gobierno del PP y Vox y denunciando la falta de inversiones en servicios públicos, así como la deriva "reaccionaria" de sus políticas y discursos.

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