El Rincón Medieval Infantil invita a celebrar el 775 aniversario de la ciudad al público infantil y familiar de Castelló

La plaza de Huerto Sogueros se ha convertido en el punto de encuentro y atracción para multitud de familias que han disfrutado hoy de la primera jornada del Rincón Medieval Infantil, que está instalado en esta céntrica plaza de la capital con motivo de la celebración del los actos por el 775 Aniversario de la Fundación de la ciudad dirigida a un público familiar.

Así, los más pequeños han podido disfrutar de diferentes propuestas como juegos, talleres y otras actividades lúdicas en un Rincón Medieval Infantil que también estará disponible el sábado 5 de septiembre en horario matinal desde las 11.00 horas y por la tarde desde las 17.00 horas para todo el público que quiera acercarse.

Imagen de la actividad lúdica infantil en Castelló. / Mediterráneo

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha señalado que “se trata de una actividad ya consolidada en los últimos años y que puso en marcha este equipo de Gobierno. A través de este Rincón Medieval Infantil queremos que las familias de Castellón y en especial los más pequeños, justo antes del inicio del curso escolar, sean también protagonistas del 775 aniversario de su ciudad. Una propuesta que este año se celebra en la plaza Huerto Sogueros, precisamente a escasos metros de la escultura dedicada al rey Jaume I, que fue quién otorgó el Privilegio de Traslado que permitió el nacimiento de Castellón".

"Queremos que este 775 Aniversario de la Ciudad de Castellón quede en la memoria de todos los castellonenses, por eso queremos acercar también parte de ese ambiente histórico y de la época medieval en la que se fundó nuestra capital a todos los públicos de una manera lúdica y divertida para los más pequeños y pequeñas", ha resumido Selma.