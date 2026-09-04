La vivienda de la calle Barrachina que se derrumbó, finalmente será demolida

La parte de la vivienda de la calle Barrachina que permaneció en pie tras el derrumbe del pasado 3 de junio será finalmente demolida, una actuación que pone fecha de salida a una de las principales preocupaciones que los vecinos de la zona han mantenido durante estos últimos meses. Desde el día del suceso, los residentes han vivido pendientes del estado del inmueble y de la posibilidad de que se produjeran nuevos desprendimientos.

El derrumbe se produjo en una vivienda situada en el número 27 de la calle Barrachina y obligó aquel día a desalojar a tres mujeres de viviendas colindantes como medida de precaución. Desde entonces, los vecinos han seguido con preocupación la situación de la estructura que permanecía en pie y de la pared medianera que separa ambos inmuebles.

Durante estos meses, una de las principales preocupaciones ha sido la llegada de lluvias intensas. Los residentes temían que el agua pudiera afectar a las paredes de sus viviendas y provocar nuevos desprendimientos. Desde sus casas podían observar los restos del inmueble derrumbado, acumulados sobre un terreno que, según explican, no estaba impermeabilizado.

Vista desde la casa colindante del estado de la vivienda. / Mediterráneo

"En el momento en que llueva se puede venir abajo", señalaba una de las vecinas, que reclamaba que se adoptaran medidas para evitar que la situación pudiera agravarse. Entre los elementos que más inquietud generaban se encontraba también una viga que permanecía inclinada. Aunque, según explicaban, se les había trasladado que la estructura era segura, los residentes reconocían que continuaban viviendo con preocupación.

Los vecinos recuerdan que el día del derrumbe "hubo suerte" porque en ese momento no pasaba nadie por la calle. Sin embargo, advertían de que Barrachina es una vía muy transitada y temían que un nuevo desprendimiento pudiera provocar daños personales o materiales.

"Lo que se ve desde mi casa se puede caer. Si se cae hacia la calle puede dañar a alguien", explicaba una residente, que consideraba necesario garantizar la seguridad tanto de quienes viven en la zona como de las personas que circulan habitualmente por esta vía.

Los escombros, otra de las preocupaciones de los vecinos

A la situación de la vivienda se sumó durante estos meses la presencia de los restos del inmueble derrumbado, que permanecían acumulados en el solar. Los vecinos reclamaban que se actuara cuanto antes y que se retiraran los escombros para evitar que la situación pudiera generar nuevos problemas.

Imagen de los escombros de la vivienda. / Mediterráneo

A lo largo de estos meses, los residentes han reclamado más información y actuaciones ante una situación que les ha generado incertidumbre. "No informan, no actúan. Tienen que entender que tienen vecinos y que es una calle muy transitada", lamentaba una de las residentes.

Finalmente, tras meses de incertidumbre y preocupación entre los vecinos, la vivienda será demolida, una actuación que permitirá poner fin a parte de los temores que ha generado su estado desde el derrumbe.